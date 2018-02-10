Nasıl çözeceksiniz?

Zeki Ceyhan / Milli Gazete

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gazeteciler ile yaptığı söyleşiler gösteriyor ki “kurultay ile ilgili olarak yapılan tartışmalar” kendisini hiç mutlu etmiyor.

Konuyla ilgili soruları, “Ben Kurultay tartışmalarını bıraktım” diye cevaplıyor ama CHP kulislerinden gelen bilgiler tartışmaların CHP Genel Başkanı’nı bırakmadığını ortaya koyuyor.

Evet, kurultayı tamamladılar ve Kemal Kılıçdaroğlu yeniden Genel Başkan oldu ama genel başkan oluşu içine sinmiş gibi görünmüyor.

1080 delegenin imzasıyla aday gösterilen Kılıçdaroğlu’nun sadece 740 oy ile seçilmiş olması nasıl içe sinsin?

Kendisini aday gösteren 340 kişi genel başkanlık seçiminde oylarını kime verdi acaba?

Ortada böylesine ilginç bir tablo varken Kılıçdaroğlu’nun, “Ben kurultay tartışmalarını bıraktım” demesi meselelerinin üstünü örtmeye yetebilir mi?

Bizce yetmiyor!

Ve ana muhalefet partisi CHP fokur fokur kaynayan kazan olmaya devam ediyor. CHP Genel Başkanı tartışmaların önünü kesebilmek için olsa gerek, “Ülkenin bu kadar sorunu varken partinin kendi içine dönüp, kendi iç sorunlarını tartışması doğru değil” diyor.

İyi hoş da daha kendi iç sorunlarını bile çözememiş bir parti ülke sorunlarının altından nasıl kalkacak?

O devasa sorunları nasıl çözecek?

CHP Genel Başkanı ikide bir, “Bir kere beni seçin, bana bir beş yıl verin, bir de beni deneyin” gibisinden kelamlar ediyor. Böyle bir şansı CHP kendisine verdi!

Yıllardır deniyorlar.

Ama CHP’de hiçbir şey iyiye gitmiyor.

Aksine işler her geçen gün daha da kötüleşiyor.

Hâl böyle olunca aynı şansı ülke kendisine verecek olsa ne işe yarar ki!

Sen kalkıp başkent Ankara’dan İstanbul’a kadar yürüyeceksin!

Yani efsane başkan olmaya özeneceksin. Ancak karşısına rakip aday bile çıkmayacağını umarken seni aday gösterenlerin büyük bir bölümü oylarını başka adaylara verecekler.

Bu nokta, “Var mı bir izahı” diyerek tam da Demirel’i anma noktası, değil mi?

Kendi iç sorunlarını halletmekten aciz bir parti halindeki CHP’nin ülke sorunlarını halletmeye soyunması anlaşılır gibi değil.

Belki de bu şovu dikkatleri parti içi tartışmalardan başka noktalara çekmek için yapıyorlar.

Özetle ifade etmek gerekirse CHP istikbal vaat etmiyor!