Paraya Tapanlar

M. Şevket Eygi

*PARAYA, mala, dünyalığa tapan gizli müşrikler, ihlaslı kimselerin parasız pulsuz sırf Allah rızası için hizmet edeceklerini asla anlayamazlar, idrak edemezler.

*İsrail, Filistinlilerin idam edilebilmesi konusunda bir kanun çıkartacakmış. Siyonist devletin ırkçı bir devlet olduğunu ispat eden yeni bir delildir bu. Siyonizm Hitlerin Nazizmi gibi ırkçı bir ideolojidir. Bunda zerre kadar şüphe yoktur.

*Kağıthane’de öğrenciler sabah namazına davet edilmiş, birtakım agresif ve holigan laikler yaygara kopartıyor. Bu adamlar, dünyanın en demokrat, insan haklarına en saygılı ülkesi olan Birleşik Krallığın (İngiltere) en büyük bölgesi olan Büyük Britanya’da, her sabah derslere başlanmadan önce bütün kolejlerde âyin ve ibadet yapıldığını bilmiyorlar mı?

*Medya açıkça yazmıyor, bendeniz haber vereyim: Dünyanın en büyük süper devleti çatır çatır çöküyor. Çöküş sebebi: Adaletsizlik. O devlet içte ve dışta adaletsizlik yapıyor. Kalıcı ve âdil bir barış için gayret göstermiyor. Aksine barışı dinamitliyor.

*Sünnî Türkiye ile Şiî Iranın gerçekten dost olmaları mümkün değildir. İkisinin arasında teolojik ve kültürel uçurumlar vardır. Lakin Türkiye ve İran, birbirleriyle savaşmayacaklarına dair bir saldırmazlık paktı imzalayabilirler. Bu bir zarurettir. Çünkü bütün İslam düşmanları Ortadoğu’nun bu iki büyük devletini, (vaktiyle İran ile Irak’ı sekiz sene boğazlaştırdıkları gibi) savaştırmak için fitne fesat planları yapmaktadır.

*Özbekistan’a yavaş yavaş, azar azar din hürriyeti geliyor. Hoparlörle ezan okunmasına izin verilmiş. İnşaallah orada, bizde olduğu gibi madenî sesli bağırtlakları 100 desibel şiddetinde çalıştırıp ezanlara eza vermezler.

*Zavallı Adnan Menderes, on senelik iktidarı esnasında Müslümanları baskı altında tutmamış, teşkilatlanmalarını engellememiş, yeterli din hürriyeti vermiş olsaydı, kendisini idamdan, Türkiyeyi 27 Mayıs 1960 darbesi felaketinden kurtarabilirdi.

*Liselerde estetik, sanat, güzellik, mimarlık, peyzaj kültürü verilebilseydi, Türkiye bugünkü gibi çirkinleşmezdi.

*Ceplerdeki kocaman akrep… Cep telefonu. Doğrudan doğruya zehirlemez ama sersemletir, aptallaştırır, bağımlı yapar, salak eder, insanı insanlıktan çıkartır.

*Daha hızlı, çok hızlı, en hızlı… Hızlı hızlı… Hız tutkusu çağımızın put kavramlarındandır. Dünyamızın, insanlığın, tek insanın boyutlarına uygun bir hız anlayışına dönmedikçe mutlu olamayız, fıtratımıza uygun huzurlu ve dengeli bir hayat süremeyiz. Amişlerde hız putu yok ve onlar bizden daha mutlu.

*Dedikodu kumkuması bir kimseye: Nafile ümitlenme, sana kına yaktıracak, zil takıp oynatacak hiçbir polemiğe girmeyeceğim.

*Yılanlar, sürüne sürüne zirvelere yükseliyor.

*Diyanet’in, yaygaracı dinsizlere ve densizlere sermaye olacak beyanlarda bulunmaması gerekir.

*İki arslan dehşetli bir kavgaya tutuşmuşlardı. Kükremelerden yer gök inliyordu. Keskin dişler, yırtıcı tırnaklar, tozlar topraklar, kanlar… Akıllı karıncalar hemen yer altındaki yuvalarına kaçtılar.

*Müslüman bir mideyle yemiş, doymuş; kafir yedi mideyle yemiş, doymamış.

*Vasıflı, ince, şâkir Müslümanın bir tas çorbadan aldığı lezzeti, hazzı, zevki; sonradan görmüş kaba saba öküz gibi adam, fırında nar gibi kızarmış kuzu dolmasından alamamış.

*Lisede okuyamayacakları okutursanız, eğitim seviyesini yerlere sererseniz netice böyle olur. Bu bir şey değil, ileride beterini göreceksiniz.

*Herkese akıl veriyor, ahkâm kesiyor ama mahzur yerine mahsur yazıyor. Mahzur ile mahsur arasındaki farkı bilmeyenler…

*İslam’ı doğru olarak bilmeyen, doğru bildiğini hayata uygulamayan Müslümanlardan ve İslamcılardan köy olmaz kasaba olmaz, onlardan hayır gelmez.

*Her sabah camilerde yoklama yapılıyor. Kim gelmiş, kim gelmemiş… Biz Müslüman geçinenler, bundan haberdar mıyız?

*Bir esnaf lokantası sahibi dostum anlattı: Alman turistler hiç ekmek ziyan etmiyorlarmış. Sofrada artık ekmek bırakmıyorlarmış. Yemeye başladıkları dilimi bitiriyorlarmış, bitiremezlerse kalanını kağıda sarıp ceplerine ve çantalarına koyuyorlarmış. Gayr-i müslim Almanya, Müslüman Türkiye…

*Yine bir yerde zavallı kedileri köpekleri öldürmüşler. Merhametsiz canavarlar. Allah belalarını versin!