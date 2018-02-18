18 Şubat 2018 Pazar2 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:23Güneş 07:48Öğle 13:24İkindi 16:19Akşam 18:48Yatsı 20:08
    • 20°C Adana
    • 12°C Adıyaman
    • 7°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • 8°C Amasya
    • 9°C Ankara
    • 22°C Antalya
    • 5°C Artvin
    • 17°C Aydın
    • 11°C Balıkesir
  • BIST: 116.511 0.25
  • Altın: 162,176 -1.04
  • Dolar: 3,7374 -0.84
  • Euro: 4,6518 -1.12

İbadetlerimizdeki huşuyu kime kaptırdık?

» »
Feyzullah Birışık

Şehrin yüksek tepesinden bakıyoruz… Kimi arabaya biniyor, kimi balık tutuyor, kimi hastane hastane dolaşıp hastalığına ifa arıyor, kiminin doğum sancıları başlamış onun heyecanı içinde, kimi zabıtadan kaçıyor, kimi beraat alırken kimileri uzun sürecek olan mahkûm hayatına devam ediyor, kimine de ölüm meleği gelmiş ve ruhunun bedeninden çıkmasını bekliyor…

Ölüm meleği adrese gidiyor ve bir çığlık kopuyor… Derken yeşil araba kontağı çalıştırıyor… Sessizce kabristana yol alıyor…

Hayat acısıyla, tatlısıyla bir şekilde ölüm meleğinin gelmesiyle bu dünya için son buluyor…

Nice kavimler, nice peygamberler nice isyankârlar, nice krallar insan mezarlığına doğru yola çıktılar…

Tüm bunları bilmemize rağmen ölüm denen gerçekten pek de fazla etkilenemiyoruz… Kısa süren bir ölüm atmosferi birkaç saat içinde dağılıveriyor…

Kalp katı olunca, kalp dünya sevgisiyle dolunca, kalp ahireti unutunca, kalp yaşamın tadını sonuna kadar çıkarmaya karar verince ne ibadetler lezzet verdi ne de kabir hazırlığı başladı…

Hülasa ahirete olan imanımız ibadetlerimize huşu katmadı… Bu ahiretin suçu değil elbette ki…

Göz yaşlarımız sünnete uygun akmıyor!

Kalplerimiz Allah korkusuyla ürpermiyor…!

Karanlıklardan aydınlığa geldikten sonra en çok ihtiyacımız olan “korku-ümit dengesi arasında yaşamak” konusunu maalesef ihmal ettik… Bu ihmal pahalıya mal oldu ve kalbimizdeki dünya sevgisi kök saldı ve Allah’ı ve ahireti unutur olduk…

Selefi salihinin günlük virdi gibi akıttığı o gözyaşları bizlere uğramaz oldu…

Ne cennet ümidimiz var ne de cehennem korkusu….

Araf’ta kalmış bir ümmet olduk….

Biz ölüm ötesi başımıza nelerin geleceğini okuyup o çetin günleri öğrenip gözlerimizle görüyormuş gibi bir atmosfere giremedik…

Biliyorum ki kurtuluş ölüm ötesi bilgilere iman edip gerekli hazırlığı yapmaktadır…

Ölüm meleğinin gelişiyle başlayan serüven cennet ya da cehennem durağında son bulur…

Ama o iki durağa gelinceye kadar aman Allah’ım! Nasıl bir serüven bizleri bekliyor!

Şu gözler ahireti görür gibi olanları az gördü… Derken baktığımız aynalar bizleri güzel gösterdi…

O zaman hemen şimdi sahabe nesline dönelim ve onların hayatlarından ibretler almaya başlayalım…

Bize ölüm ötesi bilgileri birebir yaşamış gibi olan bir örnek yaşam lazım… Ki imanımızın hangi seviyelerde olduğunu görelim…

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
ÜYE İŞLEMLERİ
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
CM Bilişim Teknolojileri