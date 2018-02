Hakem ve hoca ayıplı maç!

Kemal Belgin / Milli Gazete

ŞU Konyaspor-Beşiktaş maçı için yazılacak ve konuşulacak o kadar çok şey var ki, sormayın gitsin... Hangisinden başlasam diyorum.

İsterseniz önce hakemden başlayalım bu defa... Alper Ulusoy ne yazık ki bir FIFA hakemi... Yani göğsünde FIFA’nın kokardı var. Ama hiç yakışmıyor, hiç uymamış... Belli ki erken takmışlar o kokardı. Yahu be Ulusoy; ayağına basılan Talisca’ya rakibinin ayağına bastı diye sarı kart çektin. Ve Fenerbahçe maçına cezalı duruma düşürdün. Hiç utanmadın mı? Faulü yapanın Konyasporlu olduğu açık ve net görünürken, bir de Beşiktaş’ın gol pozisyonu meydana gelebilecek avantajını kestin. Pepe’ye neden sarı çektin ki? En küçük bir faul bile yok demeyeceğim, hadi var diyelim, öyle kart olur mu? Yoksa sen birilerinin yayınladığı MHK, TFF ve Tahkim, Disiplin Kurulu hakkındaki bildirilerinden mi korktun? Haklısın be; o kokartla her maç çuvalla para alıyorsunuz. Neden zarara uğrayasınız ki! Desene neler neler yapıldı da, yapanlar ellerini kollarını sallayarak geziyorlar. Ben mi yanayım diyorsan, vallahi haklısın. Bak penaltıları falan yazmadım. Bunlar bile yeter, göğsündeki kokardın alınması için...

Maç mı? Ben Konyaspor’un Şifo Mehmet’le ciddi bir değişime uğradığını izliyorum. Hele hele Eto’o ve Jahovic transferleriyle... Artık Konyaspor düne kadar hep saklanarak oynayan takım değil, tam tersine saldırarak oynayan ekip. Yabancılarını da yerinde kullanıyor. Bence kupa kazanıldığı günlerden de iyi oynuyor şu günlerde Konyaspor...

Beşiktaş mı? Yahu Şenol hocam; o ne biçim değişiklikler öyle? Tolgay takımın en iyisi iken çıkar mı hiç? Yerine Negredo giriyor. Tabii Love çıkınca tuhaf bir uygulama ile Talisca santrfora geçince sen de şaşırdın... Lens bu forma içine girdiğinden beri ilk defa bir şeyler yapıyordu, onu da 78. dakikada yedin... Kiminle mi? Quaresma ile... Acayip yahu! Sen bu oyuncunu Fenerbahçe maçına sakladıysan, uzatmalarla birlikte 19 dakika kala ya sakatlansaydı! Öyle ya doğru dürüst ısınmamış, üstelik de takım maçı kazanamıyor, yani stres var...

Beşiktaş bu maçtaki puan kayıplarıyla bana göre şampiyonluk iddiasını kaybetmiştir. Üstelik kader maçına da hem Talisca hem de Pepe’den yoksun çıkacaktır...