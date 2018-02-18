Yeni bir Türkiye binyılı

Yiğit Bulut / Star

Amerika’da yazılan rapor “yeni bir Amerikan yüzyılı” diyordu... 1000 yıldan fazladır bu coğrafya’da olan BİZLER için hedef şimdi daha büyük ve açık; YENİ BİR TÜRKİYE BİNYILI... Ve bu süreçte ilk adım; YENİ BÜYÜK TÜRKİYE BARIŞI yani PAX PRESİDENTA...

Peki daha önce de size yazdığım tanımıyla “PAX PRESİDENTA” nedir?

Konuyu daha önce kaleme aldım fakat açmam gerektiğini düşünüyorum...

Benim ortaya attığım haliyle “PAX PRESİDENTA”; “SEÇİLMİŞ CUMHURBAŞKANLIĞI YÖNETİM SİSTEMİ BARIŞI”... DAHA DA AÇIK HALİYLE; “Büyük Türkiye Barışı”; İÇ DİNAMİKLERİ HER ALANDA “BİR” OLMUŞ, KALKINAN, GELİŞEN, HIZLANAN, HEDEFLERİNE KOŞAN BİR TÜRKİYE...

Yapabilir miyiz?

Sayın CUMHURBAŞKANIMIZIN HER ZAMAN İFADE ETTİĞİ GİBİ; “YAPTIK, YAPIYORUZ, KENETLENİRSEK DAHA İYİSİNİ YAPACAĞIZ”...

Sevgili dostlar, teklifim çok açık; YENİ BİR SÜRECE VE YENİ BİR BÜYÜME TÜNELİNE GİRERKEN, “Türkiye PAX’ını-PAX Presidenta’sını veya Büyük Türkiye Barışını” hep birlikte başlatalım, bu BARIŞ’ın içini dolduralım...

Nasıl mı?

Ben aklıma gelenleri önceki yazılarımda maddeler halinde paylaştım, lütfen sizler de üzerinde düşünün, katkılarınızı lütfen iletin sorgulamaya devam edelim...

Sevgili dostlar, CUMHURBAŞKANIMIZIN HER ZAMAN VURGULADIĞI GİBİ; KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESECEĞİZ...

Bunu yaparken ilk hedefimiz açık ve net; “YENİ SİSTEM, YENİ ANLAYIŞA SAHİP DEVLET, YENİ DOĞMUŞ KADAR TEMİZ VATANDAŞ, KARDEŞ KADAR YAKIN TOPLUMSAL DİNAMİKLER VE BÜYÜK BARIŞ, BÜYÜK TÜRKİYE UZLAŞMASI”…

Sonuç: Türkiye, gelecek 1000 yılı sığdırabileceği bir döneme giriyor... YENİ BİR TÜRKİYE BİNYILI BAŞLIYOR! Bu dönem Türkiye’nin her alanda gelecek 1000 yıla vuracağı damgayı ve bu topraklardaki herkesin “hangi kökenden gelirse gelsin” ORTAK GELECEĞİNİ belirleyecek... Bu bağlamda yapılması gerekenleri sorgulamak, hazır olmak ve birlikte BERABER “BÜYÜK BARIŞ’ı” sağlayarak çalışmak BİZİM için kaçınılmaz...

SON SÖZ: HER ALANDA TESİS EDECEĞİMİZ BU BARIŞ TOPLUMUNA GİDEN YOLA “PAX PRESİDENTA-YENİ SİSTEM BARIŞI VEYA BÜYÜK TÜRKİYE BARIŞI” diyorum...

KATKILARINIZI BEKLİYORUM, SORGULAMAYA DEVAM EDECEĞİZ!