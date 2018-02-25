* Ana kural: Müslüman(lar) her şeyin en iyisini, en güzelini, en doğrusunu yapmalıdır.
* Bir şehirde Müslümanın biri, börekçi dükkanı açarsa; o dükkan şehrin en iyi, en lezzetli, en nefis böreklerini yapmalı ve satmalıdır.
* Müslüman gazete ve dergi yayınlarsa, en iyi gazete, en iyi dergi onunki olmalıdır.
* Ayrı ayrı birkaç Müslüman, gazete ve dergi yayınlarsa, en iyiyi yakalamak konusunda aralarında rekabet değil, müsabaka olmalıdır.
* Müslümanlar özel bir kolej açarlarsa, o okul öncelikle ülkenin, sonra bütün dünyanın en iyi, en başarılı, en vasıflı mektebi olmalıdır.
* İyi Müslüman eşittir iyi insan… Her Müslüman bu kuralı bilmeli ve iyi olmak konusunda var gücüyle gayret sarf etmelidir.
* Müslümanın inançla ilgili bilgi ve kültürü sahih olmalıdır.
* Müslüman, beş vakit namazı sadece kılmakla yetinmemeli, hakkını vererek dosdoğru kılmalıdır.
* Müslüman, İslam Kur’an Peygamber (Salat ve selam olsun ona) ahlakı ile ahlaklı olmalıdır.
* Parayı malı dünyayı zenginliği çok seven kişi iyi Müslüman olamaz.
* İyi Müslüman kendine iyi demez.
* Kendine iyi diyen kişi iyi olmak şansını yitirir.
* Lise mezunu bir Müslümanın iyi olabilmesi için faydalı kitaplar, yazılar okuması, her gün hayırlı bilgiler öğrenmesi gerekir.
* Sadece okumak ve öğrenmek yeterli değildir: öğrendiklerini hayata uygulaması gerekir,
* Devamlı olarak gerekenden ve ihtiyacından fazla yiyen, pisboğazlık yapan şikemperver kişi Müslüman olabilir ama iyi Müslüman olamaz.
* Cep telefonu bağımlısı kişi iyi Müslüman olamaz.
* Gösteriş, gurur, kibir, caka satmak için lüks otomobil alan, bununla övünen böbürlenen kişi iyi Müslüman değildir.
* Cemaat, tarikat, hizip, fırka holiganı, militanı kimseler; namaz kılsalar da, oruç tutsalar, gece namazına kalksalar, göbeğine kadar sakal bıraksalar da iyi Müslüman değillerdir.
* Zekatını ya hiç vermeyen yahut kısmen veren; zekat alma hakkına sahip olanlara temlik suretiyle vermeyen kimseler iyi Müslüman değildir.
* Mü’minleri sevmeyen iyi Müslüman değildir.
* Çocuklarına ilmihal dersi ver(dirt)meyen iyi Müslüman değildir.
* Müslümanları ötekileştiren kişi iyi Müslüman olamaz.
* Mü’mini tekfir eden kişi kâfir olur.
* Gıybet, iftira, yalan, tecessüs ile Müslümanlık bir arada olmaz.
* Komşusu aç iken, kendisi tok sabahlayan kişi kötü bir Müslümandır.
* Müslüman ribadan ateşten kaçar gibi kaçar.
* İyi Müslüman, başkalarının analarına karılarına kızlarına bacılarına kötü gözle bakmaz, göz zinası yapmaz.
* Lüks, aşırı tüketim, aşırı konfor israfa yol açar. İsraf ise haramdır. İyi Müslüman israf etmez.
* İyi Müslüman içkili lokantalarda yemek yemez.
* İyi Müslüman içkili ve fuhuşlu otellerde konaklamaz.
* İyi Müslüman, nafile namazlarını, oruçlarını, hayırlarını göstererek, ilan ederek, davul çalarak eda etmez. Yaparsa kötü Müslüman olur.
* İyi Müslüman lüks, israflı, gösterişli, tantanalı turistik umre seyahati yapmaz.
* İyi Müslüman ne oldum delisi değildir.
* Türediden iyi Müslüman olmaz.
* İyi Müslüman, çok zengin ve çok güçlü de olsa daima mütevazı ve alçak gönüllüdür.
* İyi Müslüman şeyhini uçurmaz.
* İyi Müslüman dinî kutsal konuları mıncıklamaz, tartışmaz.
* İyi Müslüman re’y ve hevası ile Kur’an-ı Kerimi tefsir etmez.
* İyi Müslüman dinî konu ve meseleleri magazinleştirmez.
* İyi Müslüman hak mezheplerden birini kabul eder, müctehidlik taslamaz, mezhepsizlik sergilemez.
* İyi Müslüman nasibi varsa tarikatli olabilir ama asla tarikatçi olamaz.
* İyi Müslüman büyüklerimize hürmet eder, küçüklerimize merhamet ve şefkatle yaklaşır.
* İyi Müslüman ezelde Allahu Teala ile yapmış olduğu ahd ü misakı hiç hatırından çıkartmaz, ona sadık kalır.
* İyi Müslüman Resulullah Efendimize biatli ve irtibatlıdır.
* Kişinin iyi Müslüman olduğu halinden anlaşılır.