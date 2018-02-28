Zeki Ceyhan / Milli Gazete

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tabir caizse her konuşmasıyla gönülleri fethediyor!

Toplumu geren ve kutuplaştıran konuşmaların yanında Saadet Partisi Genel Başkanı’nın konuşmaları “birlik ve beraberlik ruhunu” ihya ediyor.

Şu satırlar Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu’nun son konuşmalarından: “Biz ülke sorunlarına yönelik bizim gibi düşünmeyenlere düşmanlık beslemeyiz.

Onları görmezlikten gelemeyiz.

Biz farklılıkları zenginlik olarak görüyoruz. Farklılığın olduğu yerde aklın ve düşünmenin daha çok kullanıldığına inanıyoruz.”

Bu sözlerin hangisi yanlış?

Şu satırlarda Saadet Partisi Genel Başkanı’nın ABD ile ilgili değerlendirmelerinden:

“Bölgemizde yaşanan olayların temelinde Büyük Ortadoğu Projesi ve bunun uygulayıcısı ABD bulunmaktadır.

Amerika’dan stratejik ortak da dost da olmaz.

Amerika ülkelerin içine hem fitne sokar hem de oraya terör getirir.

Ülkeleri zayıflatıp kendisine mahkûm kılmaya çalışır.

Ülkemize gelip diyorlar ki: Siz PKK’dan rahatsızsınız isterseniz YPG’yi PKK ile savaştırırız.

Şu alçaklığa bakın.

Hem bu örgütleri ortaya çıkarıyorlar hem de savaştıralım diyorlar.”

Bu sözlerin hangisi yanlış?

Aşağıda okuyacağınız satırlar da Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na ait:

“Türk olmayı, Kürt olmayı ya da başka bir milletten olmayı zenginlik olarak görmeliyiz.

Kenetlenmeliyiz, aramıza ekilen fitneleri ortadan kaldırmalı ve küresel emperyalizme karşı dik durmalıyız.”

Kuşkusuz bu sözler de dosdoğru sözler!

Toplumu geren, kutuplaştıran ve kendisi gibi düşünmeyeni hain olarak gören görüşlere göre elbette bu sözler “birlik ve beraberlik ruhunu” ihya ediyor.

Topluma “kardeşlik duygusunu” hatırlatarak farklılıkların düşmanlık nedeni değil zenginlik unsuru olduğunu hatırlatıyor.

İnanıyoruz ki bu konuşmaların ulaştığı tüm vicdanlarda fırtınalar kopuyor. Çünkü insanlar nicedir bu tür birlik ve beraberliğe çağıran konuşmalara hasret kalmış durumda.