Adayların Yemek Sınavı

M. Şevket Eygi

MÜESSESEYE dört ehliyetli, kabiliyetli, liyakatli, istidatlı, düzgün, dürüst genç eleman alınacak… On bir aday var… Bu maksatla sınavlar, mülakatlar, testler yapılıyor. Bunlardan biri yemek sınavı. Sınav olduğu söylenmeden bu on bir genç oldukça iyi bir lokantaya götürülür. Hem sohbet edelim, hem yiyelim denir. Garsonlar herkes birer mönü verir. Beyler canınız ne çekiyorsa isteyin, yiyin…

Birinci genç: Yoğurtlu yayla çorbası… Paçanga böreği… Bol tereyağlı İskender kebabı… Garson sorar, salata ister misiniz?.. Bizimki lütfen bir cacık… İçecek ne arzu edersiniz? Ayran rica ediyorum… Tatlı ne alırsınız?.. Lüle kadayıf… Üzerine kaymak konulsun mu?.. Evet…

(Hemen söylenmez, en sonunda bildirilecektir ama bu aday seçimi kaybetmiştir.)

İkinci genç: Ezogelin çorbası, nohut, pilav, sütlaç ister.

(Bu aday da seçimi kaybetmiştir, listeden silinir.)

Üçüncü genç: Az çorba, az pilav üzerine tam döner ısmarlar, doyabilmek için biraz fazla ekmek yer, salata veya cacık istemez, su içer. Tatlı almaz.

(Bu aday yemek imtihanını kazanmıştır.)

Dördüncü genç biraz semizdir, ben diyet yapıyorum, ekmek yemeyeceğim der, iki tabak ana yemek, baklalı enginar, kaymaklı tatlı abur cubur ve saire yer.

(Bu da sınavı kaybeder.)

Bu minval üzere…

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DEFTER KALEM TELEFON SINAVI

Adaylara, sohbet esnasında bazı önemli kısa bilgiler, numaralar söylenir.

Not almayanlar, sınavı kaybeder.

Cep telefonuna not alanlar 100 üzerinden 10 puan kaybeder.

Ucuz cep defterine tükenmez kalemle not alanlar beş puan kaybeder.

Güzel bir deftere dolma kalemle dikkatle not alanlar 10 puan kazanır.

Kenarları, fare yemiş gibi yırtık pırtık kağıtlara not alanlar tasfiye edilir.

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Yemek sınavı esnasında gizli kamera kayıtları yapılır. Yemeklere aç kurt gibi saldıran, gözlerini fal taşı gibi, ağzını faraş gibi açarak yiyenler tasfiye edilir.

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Bir buçuk saatlik sohbette, on kereden fazla ben diyenlerin, her ben için bir notları kırılır.

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Yemekten sonra çay gelir. Küçük bardak çaya birden fazla şeker koyanların notları kırılır.

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Yemek esnasında gürültü ile burnunu silen ve kirli mendili boş yemek tabağına koyanlar tasfiye edilir.

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Yemek ve sohbet esnasında çok gülenler, gevezelik ve zevzeklik yapanlar tasfiye edilir.

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Çayı hemen gelir gelmez, paldır küldür, kaynar kaynar içenlerin çok notu kırılır.

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Gıybet edenler kesinlikle aday listesinden çıkartılır.

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Sınavlar, sadece bu anlattıklarımdan ibaret değildir.

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Bir insanın mal olduğu, ciğerinin kaç para ettiği yemek yemesinden, konuşmasından, sohbetinden, konuşma üslubundan, ele aldığı konulardan, cebinde defteri ve kalemi olup olmamasından, defterinin ve kaleminin kalitesinden, not tutmasından anlaşılır.

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Bir eleman alacak Müslümanların, işe alınacak kişi konusunda mutlaka derin araştırmalar ve en sonunda istihare yapması veya yaptırması gerekir.

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Bir kimsenin kalitesi sorduğu sorulardan anlaşılır.

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Yaltaklanan, yağcılık ve yalakalık yapan, çok öven kimselerde hayır yoktur. Bunlardan uzak durulmalıdır. Resulullah Efendimiz (Salat ve selam olsun ona) “Meddahların (övücülerin) suratlarına toprak saçınız” buyurmuşlardır.

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İcazetli alim, arif, zarif bir şeyhe bağlı olan tarikatlı kimseler, gereken bütün sınavlar ve araştırmalar yapıldıktan sonra istihare hayırlı çıkarsa çalıştırılabilir.

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Holigan, militan, fanatik, dengesiz tarikatçılar ve cemaatçiler kesinlikle çalıştırılmaz.

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Tarikatını veya cemaatini İslam ile özdeşleştiren, hatta dinin üzerinde tutanlara iş verilmez.