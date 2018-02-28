...Ve tanklar sokağa çıkar!

Aziz Üstel / Star

Fitilin ateşlendiği yer Refahlı bir belediyenin iş başında olduğu Sincan'dı! Ankara'nın Sincan ilçesi belediyesi 1997'nin 31 Ocak akşamı ilçe meydanına Mescid-i Aksa benzeri bir çadır kurmuş, Filistin'le dayanışma amacıyla Kudüs Gecesi adlı bir gösteri düzenlemişti. Buraya kadar her şey iyiydi de geceye konuk olarak katılan İran Büyükelçisi Muhammmed Rıza Bagheri'nin cumhuriyetle ilgili konuşmaları ve Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıldız'ın belediye işçilerinin başında "Kahrolsun Arafat" naraları atması büyük tepkilere neden oldu.

Adalet Bakanı Şevket Kazan, İran büyükelçisinin, kimseye sormadan, dışişlerine danışmadan oraya davet edilmesinin çok büyük bir hata olduğunu söyledi. "Ertesi gün telefona sarıldım ve belediye başkanını arayıp ağzıma geleni söyledim. Büyük bir hataydı yapılan ama Genel Merkezin suçu yoktu.!"

Kamuoyu bu Kudüs gecesinden çok rahatsız oldu. Ancak asıl olay yeni başlıyordu. Kudüs Gecesiyle ilgili haber yapmak isteyen Star Televizyonu muhabiri Işın Gürel'in Sincan'da yediği tokat günlerce manşetlerden inmedi. Basın ve muhalefet Gürel'in yediği dayağa büyük tepki gösterdi, Çiller olayı kınadığını açıkladı.

Tam iki gece sonra sabaha karşı Sincan tank sesleriyle uyandı. Genelkurmay ve Milli Savunma bakanına göre bu, sıradan bir olaydı. Tanklar tatbikata gidiyordu. Sıradan olmayansa tankların sokağa çıkmasının bir gün önceden Anadolu Ajansına bildirilmesiydi. Başbakan Erbakan çok sert bir demeç verdi: "Sincan'daki olayı küçümseyip geçemeyiz. Eğer içimize sindirir, ses çıkarmazsak tehlike iyice büyür." Sincan'da tankların yürümesinden birkaç sonra DYP'li İçişleri Bakanı Belediye Başkanı Bekir Yıldız'ı görevden aldı! Derken Başbakan Genelkurmay Başkanını makamına çağırdı. Şevket Kazan görüşmeyi anlattı: "Erbakan Hoca: 'nedir bu olan?' diye sordu. Genelkurmay Başkanı da: 'Efendim eğitim amaçlı olarak tanklar Sincan'dan geçti gitti. Ne var bunda?' dedi. Bütün açıklama bu!"

Bekir Yıldız ve sahnelenen Kudüs oyunundaki bütün oyuncular tutuklandı. İran Büyükelçisi ve İstanbul Başkonsolosu 20 Şubat'ta Türkiye'den ayrıldı. Ertesi gün Washington'da Türkiye-ABD Konseyinin balosu vardı! Türkiye'yi Orgeneral Çevik Bir temsil ediyordu. Hiçbir sivil davet edilmemişti; ne bir milletvekili ne bir bakan! Çevik Bir baloda bulunan gazetecilere "Sincan'da demokrasiye balans ayarı yaptık!" dedi ve hiç kimse paşaya niye hükümetten kimse yok da siz varsınız diye sormadı!!

(Yarın: Tarihi MGK toplantısı!)