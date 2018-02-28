28 Şubat ve unutmamız gerekenler!

Sevgili dostlar, 28 Şubat sürecinin sorgulandığı takip eden yıllarda basında çıkan BİR haberden kısa bir alıntı yapmak istiyorum;

“…Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu, kamu bankalarından, 28 Şubat sürecinde verilen ve geri dönmeyen 100 büyük krediyle ilgili bilgi istedi… Komisyon, bu kredilerin kimlere verildiğini, kredinin verilmesinde kimlerin emri ya da aracılığı olduğunu da sordu ve süreç başladı… Ziraat Bankası, Halkbank ve BDDK’dan bu yönde gelen raporların, BDKK, Hazine Müsteşarlığı ve Kalkınma Bakanlığından talep edilen deneyimli uzmanlar heyeti tarafından inceleniyor... Konuyla ilgili olarak kamu zararı, hesap hareketleri, banka kredileri, bankası olan medya sahiplerinin aldıkları krediler gibi birçok detay mercek altında… Bu inceleme devam ederken 28 Şubat sürecinin medya patronları da Meclis Darbe Komisyonu bünyesinde kurulan 28 Şubat ve 27 Nisan e-muhtırasını araştıran alt komisyonlarda Eylül ayı içinde bilgi verecekler”…

ÇIKARIM 1: “Türkiye’de darbe süreçlerindeki muhtemel finansal suçların uzmanlarca incelenmesi halinde çok önemli sonuçlara ulaşılacağını” yıllardır savunan ve kamuoyu ile paylaşan biri olarak YENİDEN HATIRLATIYORUM!

Sevgili dostlar, “28 Şubat ve Finansal Suçlar” incelemesinde sadece kamu bankaları odaklı olmamalı! Özel bankalar da incelemeye alınmalı. Bir banka vatandaştan topladığı mevduatı “kredi” adı altında başkalarına “plase ediyorsa” ve orada “işbirliği, kötü niyet, verilen mevduat toplama yetkisini suistimal varsa” kamu kaynaklarının yanlış kullanılmasından bir farkı kalmaz! Türkiye’de “darbe süreçlerindeki” BÜYÜK SUÇLAR “finansal kozmik ARKA odalarda” işlenmiş olup, bu odalara girilmeden bu süreçler sona ermez! Bu odaların bir kısmı o dönemlerde “kamu bankalarında” kurulmakla birlikte statüsü “kamu mu özel mi” olduğu belli olmayan bazı özel bankalar çok dikkatli incelenmelidir. Dikkatli bakılırsa, bu suça medya yoluyla ortak olanların, zemin hazırlayanların, askeri kışkırtanların beslendikleri kaynağın “aynı olduğu” rahatlıkla görülebilir…

ÇIKARIM 2: Atatürk’ün adı kullanılarak bu ülkede yıllarca “menfaat öbeklenmeleri” gizlendiği gibi, 1946 SONRASI ülkeyi kontrol altına alıp “yurtdışı emperyal odaklar” ile paylaşanların hangi “banka-şirket” çatısı altında neler yaptıkları araştırılmalıdır. Daha açık yazayım; 1938’ten bugüne Atatürk’ün kurduğu ve milletine armağan etmesine rağmen “tekellerde” kalan kurumlardan hangileri, “bugün çok büyük olan” VE 28 ŞUBAT SÜRECİNİN İÇİ DE YER ALAN HANGİ iş adamlarına ne kadar kredi verdi”? MEDYA, 28 Şubat sürecinde bankalar ile ilişkisi olan hangi işadamlarının kontrolündeydi?

ÇIKARIM 3: 1980-1994 ve 1994-2003 arasında işlenen “finansal suçlar” görünen “darbe teşebbüslerini” defalarca katlar! Konu çok derin ve işi bilen uzmanlar tarafından incelenirse inanılmaz sonuçlara ulaşılabilir… Detayları yavaş yavaş kamuoyu ile paylaşmaya başlayacağım!

SON SÖZ: 28 ŞUBAT’IN SİVİL GENERALLERİ NEREDE! HALA MEDYA BİNALARINDA, BANKA YÖNETİM KURULLARINDA VE BİRÇOK YERDE! DOSYAYI AÇTIM, BAKIN NELER ÇIKACAK!