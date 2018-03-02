Gençlere not: Biz bu değiliz

Kemal Öztürk / Yenişafak Gazetesi

Öyle şeyler yaşıyoruz ki, bazen ‘biz ne hale geldik?’ diye sorası geliyor insanın. Şaşırıyoruz, çünkü biz, yani bu millet, böyle değildi.

Bu milletin tarihini bilmesek, geçmişte yaptıklarını bilmesek, bugün yaşananlara, yapılanlara hayret etmeyeceğiz. Lakin geçmişi biliyoruz ve bu nedenle ‘biz bu değiliz’ demeliyiz.

Ama şunu fark ettim, geçmişimizi bilmeyenler ve okumayanlar, bugün yaşananlara, olaylara bakıp, bu milleti ‘tuhaf’, bu milletin çocuklarını ‘hastalıklı’ zannedebilir.

Gençler, yaşananlara şaşırmıyor. Çünkü bu yaşananları, hayatın olağan akışının bir parçası sanıyor. Oysa bundan 10 yıl önce, bu ülkede yaşadığımız akıl almaz olaylara, ihanetlere, şarlatanlıklara, rezaletlere rastlanmazdı.

Ama şimdi dini hayattan medyaya, siyasi yaşamdan sokaktaki günlük yaşantımıza kadar, hiç de bize uymayan şeyler oluyor etrafımızda.

O yüzden, ‘biz bu değiliz’ dediğimiz çok şeyi fark ettim. Bunlardan bazılarını bir not halinde yazıp gençlere iletiyorum.

Biz bu değiliz. Siz de değilsiniz gençler.

BİZ BU DEĞİLİZ

Gençler,

* Birileri ‘biz’ derken, bu toplumu, bu ülkede yaşayan herkesi kast etmiyorsa, herkesi kucaklamıyorsa ve iyisiyle kötüsüyle bu milleti sevmiyorsa, bilin ki biz bu değiliz.

* Bazıları bu ülkede yaşayıp da, bayrağa, toprağa, kitaba, millete saygı duymuyorsa, başka toplumlara, devletlere öykünüyorsa ve bu toprakları beğenmiyorsa, bilin ki biz bu değiliz.

* ‘Tarikat şeyhiyim’ diye, ‘cemaat önderiyim’ diye, her gün şarlatanlar gibi ekranlarda, internette boy gösterip, ona buna çamur atan, dini yozlaştıran, sömüren kim varsa, bilin ki bunlar bizim gerçek cemaatlerimiz, dini önderlerimiz değildir.

* Namaz kılan, oruç tutan, başörtüsü takan, ağzından Allah lafzını, elinden tespihi düşürmeyen ama buna rağmen, hırsızlık yapan, yalan söyleyen, rüşvet yiyen, düzenbazlara ‘dindar insan’ demeyin. Bunlar bizden değil.

* İnsanlığın en utanç verici suçu, çocuk istismarıdır. Bunu yapanların değil bu toplumda, bu dünyada bile yeri yoktur. Melek çocuklarımıza kötü gözle bakan kim varsa, bizden değildir.

* ‘Gazeteciyim, yazarım, aydınım’ diyerek eline kalem alan ama hakkı yazmayan, adaleti savunmayan, mazlumun sesi olmayan, vicdanın bayrağı olmayan ve her gün, kendi çıkarı için kalemini kiraya verenlerle, namuslu fikir adamları aynı değildir, karıştırmayın.

* Ekranlarda, gazete köşelerinde, sosyal medyada insanları tehdit eden, ‘keseceğini’ söyleyen, iftira atan, karalayan, şantaj yapan medya mensubu görünümündeki, tetikçi, paralı asker, fitnebaz, ahlaksız insanları iyi tanıyın. Bunlar bizden değildir.

* Kendine Kürt diyen ama eline silah alıp Kürt kardeşlerini öldüren, Amerikan, Rus bayrağı altında ülkesine ihanet edenleri iyi bilin. Bunlar bizden değildir.

* Kendine ‘Aleviyim’ diyen, eline silah alıp örgüt kuran, en çok Alevi kardeşlerine zarar verenleri iyi tanıyın. Başka ülkelerin tetikçiliğini yapıp, milletine ihanet edenler bizden değildir.

* ‘Allah’ diyerek, ‘Peygamber’ diyerek, ‘İslam’ diyerek gençlerin beyni yıkayan, onları bir robota dönüştüren ve en çok dindar insanlara zarar verenleri iyi tanıyın. Bunlar ülkesine, dinine, ümmetine ihanet edenlerdir. Bunlar bizden değildir, biz bunlardan asla değiliz.

* Suriye’de, Irak’ta, Yemen’de Şiilik adına, Sünnilik adına, Vahabilik adına, Müslüman kardeşlerimizi öldüren, çocukları katleden, açlığa mahkum edenlerle aynı değiliz.

* Kimyasal gazla Doğu Guta’da çocuk öldüren her kim ise, ister Esed rejimi olsun, ister muhalif olsun, biz bu insanlarla aynı Müslüman ailesi içinde değiliz.

…

Biz bu değiliz gençler.

Biz böyle bir toplum, böyle bir millet, böyle bir ümmet değiliz.

Çok şükür bunlardan daha temiz, daha dürüst, daha güzel insanlarız, daha güzel milletiz, daha iyi Müslümanlarız.