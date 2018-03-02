Tevhid ilmini öğrenelim

Feyzullah Birışık / Habervaktim.com

Değerli kardeşim..!

Allah’u Teâlâ bütün insanları insan bedenine ve inancına zarar veren etkenlerin yoğunlukta olduğu bu karanlık dünyaya gönderdi… Evet… Bütün insanlar kim tarafından ve niçin yaratıldığından habersizlerdi…

İnsan, aklı ile gerçekleri bulamayacak kadar bilgisiz ve tecrübesizdi…

Allah’u teala insanları karanlıklarda bırakmayarak merhametli davranmış ve kendilerini karanlıklardan aydınlığa gelmeleri için uyarıcılar göndermiştir…

Bu konuda imam gazali şöyle der:

“İnsan aklı, öldürücü zehirle faydalı ilaçlan birbirinden ayırmaya yetmediği ve mutlaka bir doktora veya eczacıya ihtiyaç duyduğu gibi, dünya ve ahirette kendisini kurtuluşa erdirecek inanç ve amelleri de kendi başına bilip bulamaz. Kendisini felâkete ve şekavete düşürecek işlerden, saadete ulaştıracak işleri açık olarak ayıramaz. Mutlaka bir mürşide ihtiyaç vardır. O mürşid de peygamberlerdir.” (Gazali, İhya I, 291)

Allah’u Teâlâ bu insanlara merhamet etti ve toplamda 124.000 peygamber gönderdi… İstisnasız bütün peygamberler halkına şu mesajı verdi:

“Şüphesiz ki her ümmete: "Yalnız Allah’a ibadet edin, tağutlardan kaçının" diyen bir peygamber gönderdik. İçlerinden bir kısmını Allah doğru yola sevk etti. Diğer bir kısmı ise sapıklığı hak etti. Ey insanlar yeryüzünde dolaşın, Peygamberlerimi yalanlayanların sonunun ne olduğuna bir bakın.” (Nahl.36)

Bu sebepten İslam dinine giriş şifresi olan kelime-i tevhidi öğrenmemiz lazım… Bu şifre o kadar önemli ki, bu şifre olmadan ne İslam dinine girilir, ne kabir suallerine cevap verilir, ne de cennete girilir…

Ama maalesef insanların birçoğu bu gerçekten habersiz yaşıyor… Sanki bu dünyada ebedi kalacak ya da toprak olup yok olacaklarmış gibi yaşıyorlar…

Rabbim bu derin uykudan uyanmamızı nasip etsin…