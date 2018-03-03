Hani 40 kere!

Zeki Ceyhan / Milli Gazete

Aklı eren herkes, “Aman şeker fabrikalarını özelleştirmeyin” derken iktidar sözcüleri başta Başbakan olmak üzere söz konusu fabrikaları özelleştirmede “kararlı” olduklarını açıklıyor.

Hâl böyle olunca da Türkiye Ziraat Odaları Birliği Maliye Bakanı Naci Ağbal’a 2016 yılında Çorum’da yaptığı bir konuşmayı hatırlatarak o sözlerinin arkasında durmasını istiyor.

Maliye Bakanı Naci Ağbal bakın o tarihte şeker fabrikalarının özelleştirilmesi ile ilgili olarak neler demiş:

“Şeker sektörünün özelleştirilmesi, özelleştirilme programında olan birçok şirketin özelleştirilmesinden çok farklı.

Benim kanaatim bu.

Yani TÜPRAŞ’ı özelleştirebilirsiniz, orada bir şirket var. Onun altında tarım üreticisi yok.

Türk Telekom’u özelleştirebilirsiniz ama iş şeker fabrikalarının özelleştirilmesine geldi mi bu konuyu 40 kere düşünmemiz lazım.”

2016’da şeker fabrikalarının özelleştirilmesi için 40 kere düşünmeleri gerektiğini söyleyenler 2018 başlarında ne değişmiştir de özelleştirmede “kararlı” olduklarını açıklamaya başladılar?

İlk sorumuz 2016’da ifade ettikleri gibi konuyu 40 kere düşünmüşler midir?

40 kere düşünmüşlerse onları özelleştirmede kararlı olmaya bu süreç mi itmiştir yoksa 41’nci kez düşünmelerinde mi bu noktaya gelmişlerdir?

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi halinde 50 bine yakın çiftçi ailesinin bu karardan etkileneceğini hiç hesaba katmışlar mıdır?

Şimdi beylik laflarla üreticinin haklarının korunacağını söyleyebilirler ama bugüne kadar ki uygulamalar üreticinin hep zararlı çıktığını göstermektedir.

Kaldı ki bu konuda mide bulandıran, kafa karıştıran pek çok ifade bulunmaktadır. Yıllar öncesinden şeker fabrikalarının kapanacağını ifade eden bu beyanları ne yapmak gerekir?

Türkiye Ziraat Odaları Birliği yöneticileri konuyu Cumhurbaşkanı ve Başbakan ile görüşmek istedikleri dile getiriyorlar.

Kuşkusuz binlerce dönüm arazi ve 50 bine yakın çiftçi ailesini yüzüstü bırakacak bir özelleştirme kararına karşı onlardan yardım talep etme durumundalar.

Ama bizzat Başbakan tarafından yapılan, “Şeker fabrikalarını özelleştirmede kararlıyız” açıklamasıyla bu konuda kimsede umut kalmadığını söylemeliyiz.

Ne olmuştur da 2016 yılında böyle bir özelleştirme için 40 kere düşünmek gerektiğini söyleyenler şimdi böyle “kararlı” hale gelmişlerdir?