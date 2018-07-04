04 Temmuz 2018 Çarşamba21 Şevval 1439
- Topal'dan Kocaman'a gönderme! 'Stoper...'Erdoğan BBP lideri Destici ile görüşecekŞırnak'ta sıcak çatışma!Berna Laçin'e soruşturma açıldıÇocuğu taciz edip kaçtı: Her yerde aranıyor92 yaşında evlat katili oldu!Bakliyat devinin sahiplerine gözaltı kararı'YKS'de soru iptali yok'Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na cevapİstanbul'da fabrika yangını
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
İmsak 03:31 Güneş 05:30 Öğle 13:14 İkindi 17:13 Akşam 20:47 Yatsı 22:36
- 29°C Adana
- 36°C Adıyaman
- 23°C Afyon
- 29°C Ağrı
- 23°C Amasya
- 26°C Ankara
- 37°C Antalya
- 21°C Artvin
- 31°C Aydın
- 29°C Balıkesir
- BIST: 96.562 -0.03
- Altın: 190,392 1.17
- Dolar: 4,7094 0.75
- Euro: 5,4838 0.70
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.