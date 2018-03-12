Son gelişmeler faaliyet raporunda yerini aldı! ASELSAN'ın elinin değmesi yetti

Aselsan Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyaçları doğrultusunda üzerinde çalıştığı Güdüm Kitleri Projeleri ile ilgili son gelişmelere faaliyet raporunda yer verdi.

Aselsan Hava Kuvvetleri Komutanlığının yoğun şekilde kullandığı LGK- 82 ve HGK-2’lerin teslimatlarını sürdürürken diğer yandan LGK-84’ün seri üretiminde son aşamaya geldi.

Raporda yer alan bilgilere göre, MK-84 genel maksat bombalarına takılacak olan LGK-84 (Lazer Güdüm Kiti) için sertifikasyon faaliyetleri kapsamındaki yer testleri ve esir taşıma testleri tamamlandı, son aşama olan atış testlerine geçildi.



Seri üretimleri devam eden MK-84 genel maksat bombalarına takılan Hassas Güdüm Kitlerinin (HGK-2) Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslimatları sürüyor. Mühimmata daha yüksek vuruş hassasiyeti ve hareketli hedeflere karşı kullanılabilme yeteneği sağlayacak olan Lazer Arayıcı Başlık (LAB) geliştirme çalışmaları tamamlandı. Gerçekleştirilen atışlı testler ile hedefler başarıyla vuruldu. Öte yandan HGK-2 LAB seri üretim faaliyetlerine de devam ediliyor.



Aselsan’ın eli değdi akılsız bomba akıllı oldu



Lazer Güdüm Kiti, 500 lb sınıfındaki MK-82 ve 2,000 lb sınıfındaki MK-84 bombalarını maliyet etkin ve yüksek güvenilir akıllı mühimmata dönüştüren bir sistemdir. Sabit/hareketli hedeflere karşı kullanılabilen lazer güdüm kiti sayesinde mühimmat nokta atışı ile hedefe isabet ediyor.



LGK yarı-aktif lazer arayıcı başlık, güdüm bölümü, ısıl pil, kanat tahrik sistemi ve arka kuyruk bütününden oluşuyor.



Mühimmat hedeften yansıyan lazer enerjisine güdümlenir, arayıcı başlık hedeften yansıtılan lazer ışığını algılar, kanatçıklarını bombayı lazer ile işaretlenen hedefe doğru yönlendirir. LGK bir hedefe yok etmek için klasik mühimmatlara göre daha az sayıda mühimmat kullanılmasını sağlar.



12 km menzile 10 m cep değerine sahip olan lazer güdüm kitlerinin testleri milli/yerli mühimmat ve sistemleri test eden, 1. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı’na bağlı olarak görev yapan envanterinde hem F-16 hem de F-4E/2020 savaş uçakları ile görev yapan tek filo olan 401’inci Test Filo K.lığınca gerçekleştirildi.

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