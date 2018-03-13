Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;



Gönüllerimizi buluşturan Türkiye Diyanet Vakfımıza ve Diyanet teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üstüne olsun. Bütün misafirlerimize hoşgeldiniz diyorum. Sizleri bu gazi mekanda ağırlamaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum.



Ayrıntılar gelecek...