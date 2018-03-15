Karamollaoğlu’ndan ittifak açıklaması: Bir şeyin başına milli eklemekle milli olunmaz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık olağan basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karamollaoğlu açıklamasında ittifak konusuna değinirken "Bizim ilkelerimiz var. Bir şeyin başına milli eklemekle milli olunmaz. Sonuçta Milli Piyango’nun başında da milli var. Saadet Partisi’nin ilkeleri belli... Biz bu ilkeleri benimseyen herkesle görüşür, her kesimle oturur konuşur ve bir arada olabiliriz." açıklamasında bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, olağan haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirdi.Karamollaoğlu, ittifaka ilişkin çarpıcı değerlendirmeler yaptı.

SAADET PARTİSİ'NİN İTTİFAK İLKELERİ

“İttifaklar ilkeler üzerinde yapılır” diyen Karamollaoğlu kendilerinin ortaya koyduğu ilkeleri ise şu sözlerle açıkladı:

“Bizim ilkelerimiz var. Bir şeyin başına milli eklemekle milli olunmaz. Sonuçta Milli Piyango’nun başında da milli var. Saadet Partisi’nin ilkeleri belli; en başta adaletin tesis edilmesini istiyoruz. Gücün hukukunu değil hukukun üstünlüğünün esas alınmasını istiyoruz. Kutuplaştırıcı değil, kucaklayıcı bir politikanın benimsenmesini istiyoruz. Tüketim değil, üretim ekonomi politikasına ihtiyacımız var. Tayinlerde liyakat muhakkak gözetilmelidir. İhalelerde şeffaflık olmalı. Yolsuzluk ve israf ile sonuna kadar mücadele edilmelidir. Yolsuzluğun kökü kazınmalıdır. Kimse kanmamalı ve kandırılmamalıdır. Dış politika da bir o yana bir bu yana savrula olmamalı. Şahsiyetli bir dış politika izlenmeli. Biz bu ilkeleri benimseyen, bu ilkeler üzerinden hareket eden, herkesle görüşür, her kesimle oturur konuşur ve bir arada olabiliriz. Türkiye’de huzur ve barış ancak böyle olur”

ÜLKENİN MENFAATLERİNİ GÖZETEREK İTTİFAK YAPARIZ

Konuşmasının sonunda bir gazetecinin AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın bir televizyon kanalındaki "Saadet Partisi'nin bundan sonra ne yapacağına yine Saadet Partisi karar verecektir. Sanki yüzde 10-15 oy oranında yüksek bir popülerlik kazandırılmasının da sanki bir kilit parti gibi konuma taşınmasını da siyasi olarak gerçekçi bulmuyorum" sözlerini hatırlatarak yönelttiği soruya Karamollaoğlu şöyle cevap verdi:

"Ben de bu söylenenleri doğru bulmuyorum. Çünkü biz iktidara gelmeye hazırlanıyoruz. Yüzde 10-15'le iktidara gelinmez. Bunları inanarak söylüyorum. Bizim yüzde 5,10,15 gibi bir hesabımız yok. Biz milletin sorunlarını çözmek için iktidara talibiz. İttifak yapmak isteyen iktidar partisi 'dediğim dedik bir şeyi değiştirmem' diyor. Benim ilkelerime sıcak bakan partilere sırtımı mı döneyim? Muhalefet partileri dediklerimize sıcak bakarsa onlara sırtımızı mı dönelim. Herkese kapımız açık, memleketin menfaatlerini gözeterek ittifak yaparız."