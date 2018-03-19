G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, 0-0 biten Fenerbahçe derbisi sonrası yayıncı kuruluştan maçın önemli pozisyonlarını izledi. Cengiz, “Tamam biz çok pozisyona girdik ama onlar da girdi. Bunu kabul edelim” yorumunu yaptı. Soldado’nun ceza alanı içindeki hareketini izleyen Başkan Cengiz, “Bu olmadı. Böyle sahtekarlık olmaz” dedi ve ekledi “Maçın hakemi süperdi. Her iki taraf için de önemli kararlar verdi. Hakem için söylenecek hiçbir şey yok. İyi yönetti!” yorumunda bulundu.
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Öte yandan stat çevresinde protesto olduğu için çıkmaları engellenen Galatasaraylı Yöneticiler sinirlendi. Bir anda kalkarak çıkış tüneline doğru yürüdüler. Başkan Cengiz giderken kendisine kulübün borçları ile ilgili soru yönelten bir taraftara, “Biz UEFA’ya gittik ve Galatasaray dahil tüm takımlara 5 yıl süre vermelerini istedik. Çünkü bu borçları hemen ödeyecek ne bütçemiz var ne de gücümüz. Sadece bizim için değil tüm kulüpler için bunu söyledik” cevabını verdi. (Akşam)
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G.Saray Başkanı'ndan F.Bahçeli yıldıza; Sahtekar!
G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, 0-0 biten Fenerbahçe derbisi sonrası yayıncı kuruluştan maçın önemli pozisyonlarını izledi. Cengiz, “Tamam biz çok pozisyona girdik ama onlar da girdi. Bunu kabul edelim” yorumunu yaptı. Soldado’nun ceza alanı içindeki hareketini izleyen Başkan Cengiz, “Bu olmadı. Böyle sahtekarlık olmaz” dedi ve ekledi “Maçın hakemi süperdi. Her iki taraf için de önemli kararlar verdi. Hakem için söylenecek hiçbir şey yok. İyi yönetti!” yorumunda bulundu.
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