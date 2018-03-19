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Dudak uçuklatan boşanma protokolü! Rekor...

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Dudak uçuklatan boşanma protokolü! Rekor...
Genç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Genç’in oğlu Murat Genç, eşi Nazan (İlcan) Genç’in boşanma protokolü dudak uçuklattı
Dudak uçuklatan boşanma protokolü! Rekor... Dudak uçuklatan boşanma protokolü! Rekor... Dudak uçuklatan boşanma protokolü! Rekor...

Genç inşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Genç’in oğlu Murat Genç, eşi Nazan (İlcan) Genç’ten Gaziosmanpaşa 1. Aile Mahkemesi’nde, 31 Temmuz 2017’de protokol yaparak anlaşmalı şekilde boşandı.

17 Eylül 2011’de görkemli bir düğünle evlenen ve 4 yaşında bir oğulları olan çiftin rekor boşanma protokolü dudak uçuklattı.

Mahkeme kararına geçen ve kesinleşen boşanmanın sonuçlarına ilişkin beş sayfalık protokole göre Murat Genç, boşandığı eşine, “mal paylaşımından doğan hakların, maddi ve manevi tazminat karşılığı” olarak 6 milyon 500 bin dolar verecek. Bu tazminat dört ayrı senet düzenlenerek, 21 Aralık 2018’e kadar ödenecek.

100 BİN LİRA ‘YOKSULLUK NAFAKASI’

Murat Genç, eşi ve oğlu adına özel bir bankaya 2019 yılı Mayıs ayından başlamak kaydıyla her yıl ocak ayında 500 bin pound olmak üzere 10 yılda toplam 10 milyon pound yatıracak. Oğlunun velayetini de alan Nazan Genç, soyadını kullanmayı sürdürecek ve evlenmediği sürece ayda 100 bin lira “yoksulluk nafakası” alacak. Murat Genç oğluna ayrıca 30 bin lira “iştirak nafakası” verecek. İki nafaka da her yıl TEFE oranında artırılacak. İştirak nafakasına ek olarak Murat Genç oğlunun, “Yurtiçi, yurtdışı eğitim, öğretim, kurs, sağlık, okul servisi, ulaşım, sporve hobi faaliyetleri, seyahat ve tüm bakıcı giderlerini” de karşılayacak. Murat Genç, en geç 1 Ekim 2018’de bitirilecek Ulus/Etiler’deki lüks bir projedeki 3+1 daireyi eşine devredecek. Devir işlemi yapılmazsa Nazan Genç’e 3 milyon dolar ödenecek. Murat Genç, Ayvalık’ta seçeceği bir daire, Ankara’da oturdukları lüks müşterek evi de eşine devredecek.

JET İÇİN 15 GÜN ÖNCEDEN BİLDİRME KOŞULU

Genç, Ankara Dikmen’de 35 gayrimenkulü de eski eşi ve oğluna devredecek. Bu devir ve tescillerin süresi içinde yerine getirilmemesi halinde ise Murat Genç eski eşine 45 milyon lira ödeyecek. İşlemlerin masrafları da Murat Genç tarafından karşılanacak.

Murat Genç, oğlunun adını taşıyan lüks yatı boşanma kesinleştikten sonra 15 gün içinde eski eşine devredecek. Yatın yakıt, bakım, ekip her türlü yoluculuk masrafını Murat Genç karşılayacak. Ankara plakalı lüks araç da Nazan Genç’e devredilecek. Yine Genç’in sahibi olduğu hava yollarına ait uçak 15 gün önceden bildirilmek koşuluyla eski eşi Nazan Genç’in kullanımına tahsis edilecek. Uçağın bakım, uçuş ekibi, her türlü yolculuk masrafı da Murat Genç tarafından ödenecek.

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