Dağdan toplanan burlumbuş otu hangi hastalıklara iyi gelir?

Madımak, yemlik, çıtlık, dedesakalı gibi burlumbuş adlı ota rağbet de yıldan yıla artıyor. Burlumbuş otu nedir, nerelerde bulunur? Burlumbuş otu hangi hastalıklara iyi gelir? Tüm bu soruların cevabı haberimizde..

Madımak, yemlik, çıtlık, dedesakalı gibi burlumbuş adlı yeşil ota rağbet de yıldan yıla artıyor. Burlumbuş otu nedir , nerelerde bulunur? Burlumbuş otu hangi hastalıklara iyi gelir?

Tüm bu soruların cevabı haberimizde:

Özellikle İçanadolu ve Doğu bölgelerinin köylerinde yaygın olarak bilinen ve doğada kendiliğinden yetişen çıtlık, yemlik, madımak gibi otların yanı sıra burlumbuş otu na da ilgi hayli yüksek.

Bahar aylarına girilmesiyle bu bölgelerde dağ taş adeta yeşillendi.

Burlumbuş otu hangi ilimizde meşhur, burlumbuş otu en çok nerelerde bulunur, burlumbuş otu hangi aylarda çıkar, burlumbuş otu fiyatı nedir?

Vatandaşlar fırsat buldukça bağ bahçe dolaşıp bu otlardan topluyor.

Orta Torosların eteklerinde kurulu Karaman'ın köylerinde de burlumbuş otu meşhur.

Burlumbuş otu da tıpkı madımak, yemlik gibi çiğ de tüketilebiliyor, ıspanak gibi yemeği de yapılabiliyor. Burlumbuş otundan börek yapanlar da var.

Her üçüne de rağbet var.

Doğada kendiliğinden yetişen burlumbuş otunun pekçok hastalığa faydalı olduğuna inanılıyor.

Karaman'ın köylerinde burlumbuş otu öyle yaygın ki kimi kadınlar için adeta maddi gelir kapısı haline gelmiş.

Mart ayının sonlarına yaklaşılırken, Karaman'da köylüler meralardan dağlardan burlumbuş otu toplamaya başladı.

Özellikle köylü kadınlar, tarla ve bahçe işlerinden vakit buldukça dağlarda gezip burlumbuş otu topluyorlar.

Toroslarda bolca yetişen burlumbuş otu yöre insanının en çok tükettiği yeşilliklerden birini oluşturuyor.

Burlumbuş otunu bölgede Ocak ayından nisan sonuna sonuna kadar bulmak mümkün.

Bölgede burlumbuş otu toplamak için birçok kişi özellikle hafta sonlarında Çukurbağ köyüne adeta akın ediyor.

Eskiden sadece eşe dosta gönderilen burlumbuş otu, bugünlerde köylüler için ek bir gelir kapısı haline gelmiş durumda.

Burlumbuş otunun eklem ağrılarına iyi geldiği söyleniyor.

Nitekim, Karaman'da Çukurbağ Köyü Muhtarı Mehmet Keskin, ellerinde bilimsel bir veri olmamakla birlikte burlumbuş otunun eklem ağrılarına iyi geldiğinin söylendiğini söylüyor.

Muhtar, bu aylarda köylülerin topladıkları burlumbuş otunu çarşı pazarda sattığını, talebin yoğun olduğunu, burlumbuş otunun kilosunun 15-20 TL civarında alıcı bulduğunu aktarıyor.

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