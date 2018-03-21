21 Mart 2018 Çarşamba5 Recep 1439
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CHP'nin adayı o mu?

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Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçimlerde de MHP'yle ittifak yapılacağını açıklamasının ardından CHP'nin ne hamle yapacağı merak ediliyordu.
CHP'nin adayı o mu?
CHP'nin adayı o mu? CHP'nin adayı o mu? CHP'nin adayı o mu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önceki gün eski AK Partili Abdüllatif Şener’le CHP Genel Merkezi’nde görüştü. Görüşmede İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri konuşulduğu ileri sürüldü.

Kılıçdaroğlu ile Şener’in görüşmesinin ayrıntılarını Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer yazdı. Bayer köşesinde görüşmeyle ilgili “Bilgi sızdırılmamak istenen görüşmede Şener’in, Kılıçdaroğlu’na İstanbul yerel seçimiyle ilgili bir proje sunduğu ve bazı önerilerde bulunduğu öğrenildi. Sürpriz görüşmede Şener’in Sivaslı olması nedeniyle adaylığına Kılıçdaroğlu’nun sıcak baktığı öne sürülüyor” dedi.

ŞENER: CHP'DEN TEKLİF GELSE DÜŞÜNÜRÜM

Yalçın Bayer yazısını şöyle sürdürdü: “Şener, bundan bir süre önce bir söyleşide ‘CHP’den teklifi gelse tavrınız ne olur?’sorusuna, ‘Olabilir, düşünürüm’ yanıtını vermişti.

İLHAN KESİCİ: BİR SİVASLI OLARAK GURUR DUYARIM!

İstanbul’da 1 milyon Sivaslı bulunuyor. Bir başka Sivaslı İlhan Kesici’nin de CHP’den Cumhurbaşkanlığı adaylığının söz konusu olabileceği CHP kulislerinde sıkça konuşuluyor. Kesici’nin, Şener’in İBB’ye aday gösterilmesi ile ilgili bir soruya, ‘Bir Sivaslı olarak gösterilmesini isterim ve gurur duyarım'’ karşılığını vermişti.

YAŞAR OKUYAN KILIÇRAOĞLU'YLA GÖRÜŞTÜ

Kılıçdaroğlu-Şener görüşmesiyle ilgili Mesut Yılmaz döneminin bakanlarından ve VP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan’ın ‘Temiz Seçim Platformu’ üyeleriyle birlikte Kılıçdaroğlu ile görüştüklerini belirtiliyor.

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