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Bilgilerinizi korumak için bunlara dikkat edin! Facebook'u 40 milyar dolarlık ceza bekliyor

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İngiltere Bilgi Komisyonu, ABD Federal Ticaret Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu, Facebook'un kişisel verilerin usulsüz kullanımına ilişkin soruşturma başlattı.
Bilgilerinizi korumak için bunlara dikkat edin! Facebook'u 40 milyar dolarlık ceza bekliyor
Bilgilerinizi korumak için bunlara dikkat edin! Facebook'u 40 milyar dolarlık ceza bekliyor Bilgilerinizi korumak için bunlara dikkat edin! Facebook'u 40 milyar dolarlık ceza bekliyor Bilgilerinizi korumak için bunlara dikkat edin! Facebook'u 40 milyar dolarlık ceza bekliyor

 Suç unsuru belirlenirse şirkete 40 milyar doları aşacak ceza bekleniyor. Öte yandan "Face'i sil" kampanyası da yayılıyor. Ayrıca bir kaç adımda kişisel bilgilerinizi korumaya alabilirsiniz.

İngiltere, ABD ve AB'de yetkililer Facebook'un kullanıcılarına ait bilgileri usulsüz olarak kullandığına yönelik haberlerin ardından harekete geçti. Londra merkezli Cambridge Analytica adlı veri analiz firmasının, 50 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri, ABD'de Kasım 2016'da yapılan başkanlık seçimleri ile İngiltere'de Haziran 2016'da gerçekleşen Avrupa Birliği (AB) referandumunu etkilemek için kullandığına dair suçlamalar, küresel ölçekte bir krize yol açtı. İngiltere Bilgi Komisyonu, ABD Federal Ticaret Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu, Facebook'taki kişisel verilerin usulsüz kullanımına ilişkin iddiaların incelenmesi ve konunun aydınlatılması amacıyla soruşturma başlattıklarını duyurdu.

Gelen bilgilere göre ABD Federal Ticaret Komisyonu'nun yapılan araştırmalar sonucunda kullanıcı verilerinin korunması ve paylaşılmasına yönelik kuralların ihlal edildiğinin belirlenmesi halinde Facebook'a 40 milyar doları aşan seviyede ceza kesebileceği belirtildi. Skandalın ortaya çıkmasının ardından Facebook hisselerinde yaşanan sert düşüş, Facebook'un kurucusu ve üst yöneticisi (CEO) Zuckerberg'in kişisel servetinin 74.5 milyar dolardan 67.7 milyar dolara kadar inmesine yol açtı.

GEL AP'DE OLAYI ANLAT

Diğer yandan Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, Facebook'taki kişisel verilerin kötü amaçlı kullanıldığına yönelik iddiaların detaylı bir şekilde soruşturulacağını açıkladı. Tajani ayrıca, Facebook'un kurucusu ve Mark Zuckerberg'i, söz konusu iddialara açıklık getirmesi için AP'de konuşma yapmaya davet etti.

BİLGİLERİNİZİ KORUMAK İÇİN BUNLARA DİKKAT EDİN

Gazete Habertürk'ün haberine göre Facebook'taki milyonlarca kullanıcının bilgilerinin sızdırılması skandalı, sosyal ağdaki kişisel bilgi güvenliği tartışmalarını da alevlendirdi. Özellikle kullanıcıların cevaplayıp, sonuçlarını paylaştığı kişisel testler başta olmak üzere pek çok uygulama, sosyal ağlardaki bilgi toplama yöntemlerinin başında geliyor. Bu tarz 3. parti uygulamaların Facebook'taki bilgilerinizi paylaşmasını engellemek (en azından zorlaştırmak) için şu adımları izlemek gerekiyor:

- Facebook hesabınıza giriş yapıp. "Ayarlar" kısmından, "Uygulamalar" bölümüne tıklayın.

- Bu bölümde Facebook hesap bilgilerinizle giriş yaptığınız ve sizin Facebook'taki bilgilerinize erişebilen uygulama ve siteleri görüp, düzenleyebilirsiniz.

- Bilgilerinize erişmesini istemediğiniz uygulamaların üzerine tıklayarak, hangi kişisel bilgilerinize erişim izni vereceğinizi seçebilirsiniz.

- Yine bu bölümde "Uygulamalar, İnternet Siteleri ve Eklentiler" adlı bölümün altındaki "Düzenle" butonuna tıklayarak, "Platformu devre dışı bırak" butonuna basabilirsiniz.

WHATSAPP'IN KURUCUSU: FACEBOOK'U SİLİN

Cambridge Analytica skandalının ortaya çıkmasının ardından, Whatsapp'ın eş kurucularından Brian Acton, Twitter hesabından takipçilerine Facebook'u silme çağrısında bulundu. 21 bin civarı takipçisi olan Acton, tweet'inde "Facebook'u silme zamanı geldi" dedi. Diğer yandan yaşanan skandal nedeniyle şirket hisselerinde düşüş devam etti. Dün de yüzde 2.5 oranında gerileyen hisse değeriyle birlikte şirketin hafta başından bu yana toplam kaybı yüzde 10'u geçti.

SIKI ÖNLEMLER GELİYOR

Kişisel bilgilere yönelik yaşanan çok sayıda hırsızlık ve usulsüz kullanımlar tüketici haklarını savunan kuruluşların da tepkisine neden oldu. Bu arada, Avrupa'da gelecek ay yürürlüğe girecek "Genel Veri Koruma Düzenlemesi"nin dijital veri kullanımını önemli ölçüde sınırlandıracağı açıklanmıştı. Yeni düzenlemeyle seçmenlere ait verilerin toplanması, kullanılması veya saklanmasına ilişkin daha sıkı kuralların yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yasada yeni güncellemeler beklenebilir.

 

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