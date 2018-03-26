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Hükümetten yeni 'Münbiç' açıklaması
Hükümetten yeni 'Münbiç' açıklaması
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GÜNCEL
26.03.2018 10:51
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, günlerdir konuşulan Münbiç Harekatı'na ilişkin, "ABD'liler 4-5 kez söz verdi. Sözlerinde dururlarsa Münbiç Operasyonu'na gerek kalmayabilir" dedi.
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Hükümetten yeni 'Münbiç' açıklaması
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