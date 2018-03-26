ABD, Almanya ve Fransa'dan şok Rusya kararı!

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'deki 60 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini ve Seattle'daki Rus Büyükelçiliği'nin kapatılacağını açıkladı.
DÜNYA HAREKETE GEÇTİ
ABD, 60 Rus diplomatı sınırdışı edeceğini açıklarken, 14 Avrupa Birliğiülkesinden de benzer kararlar geldi. Uluslararası ajanslar, gelişmeleri 'acil' koduyla dünyaya duyurdu.
POLONYA DA SINIRDIŞI KARARI VERMİŞTİ
İngiltere ile Rusya arasında eski Rus casusu Sergei Skripal'in zehirlenmesiyle başlayan krizin ardından, Polonya da ülkedeki Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldı.
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