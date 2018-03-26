26 Mart 2018 Pazartesi10 Recep 1439
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ABD, Almanya ve Fransa'dan şok Rusya kararı!

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ABD, Almanya ve Fransa'dan şok Rusya kararı!
ABD Başkanı Trump, zehirlenen ajan krizinde 60 Rus diplomatın ülkeden sınırdışı edilmesi talimatı verdi.
ABD, Almanya ve Fransa'dan şok Rusya kararı! ABD, Almanya ve Fransa'dan şok Rusya kararı! ABD, Almanya ve Fransa'dan şok Rusya kararı!

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'deki 60 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini ve Seattle'daki Rus Büyükelçiliği'nin kapatılacağını açıkladı.

DÜNYA HAREKETE GEÇTİ

ABD, 60 Rus diplomatı sınırdışı edeceğini açıklarken, 14 Avrupa Birliğiülkesinden de benzer kararlar geldi. Uluslararası ajanslar, gelişmeleri 'acil' koduyla dünyaya duyurdu.

POLONYA DA SINIRDIŞI KARARI VERMİŞTİ

İngiltere ile Rusya arasında eski Rus casusu Sergei Skripal'in zehirlenmesiyle başlayan krizin ardından, Polonya da ülkedeki Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldı.

 

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