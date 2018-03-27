27 Mart 2018 Salı11 Recep 1439
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Türkiye'ye mesaj gönderdi! 'TSK'yı güllerle karşılayacağız'

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Suriye’de PKK işgali altındaki birçok kentten Türkiye’ye "Bizi PKK'dan kurtarın" çağrıları geliyor.
Türkiye'ye mesaj gönderdi! 'TSK'yı güllerle karşılayacağız'
Türkiye'ye mesaj gönderdi! 'TSK'yı güllerle karşılayacağız' Türkiye'ye mesaj gönderdi! 'TSK'yı güllerle karşılayacağız' Türkiye'ye mesaj gönderdi! 'TSK'yı güllerle karşılayacağız'

Son mesaj Münbiç’in önemli aşiret reislerinden Abdulkerim el Fahhel'den geldi. Fahhel, halkın TSK ve ÖSO’yu dört gözle beklediğini ve güllerle karşılayacağını söyledi.

Mehmetçik’i dört gözle bekleyen Münbiç’te halk, TSK’yı güllerle karşılayacak. Ölüm listesinde yer aldığı bölücü örgüt PKK/PYD’ye “Münbiç’i terk edin’ mektubu kaleme alan aşiret lideri Abdulkerim El-Fahhel, Münbiç halkının da, TSK’nın kontrolündeki Afrin gibi yönetilmek istediğini ifade etti.

MÜNBİÇ’İ TERK EDİN

Münbiç’teki PKK/PYD terör örgütüne “Münbiç’i terk edin” diye mektup yolladığını söyleyen El-Fahhel, örgütün Rakka’da hapishanelerde tuttuğu bazı aşiret üyelerini köşeye sıkıştıkları için serbest bıraktığını belirtti.

GÜÇLÜ DESTEKLE KARŞILANACAK

“Münbiç halkı da TSK ve ÖSO’nun kontrolündeki Afrin gibi yönetilmek istiyor” diyen El-Fahhel, “Halk, TSK ve ÖSO’nun Münbiç operasyonunda sivillere zarar gelmeyeceğini biliyor. Sivil halk ‘Ne zaman terör örgütünden kurtulacağız?’ diye soruyor. Münbiç operasyonu yapıldığı zaman merkezde halk tarafından güçlü bir şekilde karşılanacak. Halk, Türk askerini gül ile karşılayacağını söylüyor” ifadelerini kullandı.

ELEBAŞLARI VİLLALARDA

Aşireti Münbiç nüfusunun yüzde 70’ni oluşturan Abdulkerim El-Fahhel, terör örgütünün insanların evlerine, çiftliklerine el koyduğunu belirttti. PKK/PYD elebaşlarının ise Münbiç’teki villaları işgal ettiğini söyleyen El Fahhel, Afrin’den kaçan teröristler için de bazı evleri boşaltarak onları yerleştirdiklerini anlattı.

El-Fahhel, PKK/ PYD’nin insanları zorla eylem yapmaya zorladığını söyleyerek, “Eyleme gitmeyenleri tutukluyorlar ve zorla ‘Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Hareketlerini istemiyoruz, PYD’yi istiyoruz’ gibi cümleleri söyletiyorlar. Terör örgütü PKK/PYD zorla gençleri askere götürmek istiyor. Münbiç’teki gençler ya saklandı ya da kaçtı” dedi.

BİNLERCE ŞEHİT VERDİK

ABD’nin PKK sonrası Münbiç bölgesinde kalacağı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunan kanaat önderleri; daha önce yaptıkları açıklamalarda, Esed, DEAŞ ve PKK’ya karşı mücadelede 4 binden fazla şehit verdiklerini, bölgeye PKK ile birlikte gelen Amerikalıların yine örgütle birlikte gitmesi gerektiğini söyledi. Aşiret liderleri, “Münbiç’te güvenliği Türkiye ve ÖSO’nun sağlamasını istiyoruz. ABD askerine burada rahat yok” dedi. Münbiç halkının büyük bir kısmını temsil eden aşiretler, ‘İşgal Karşıtı Halk Hareketi’ isimli bir yapı kurdu.

HALK GEREĞİNİ YAPAR

El Bubenna, Beni Asiyd, El Buşaben, Umeyrat, Ceys, Damalka gibi Arap aşiretleri ile Güleç, Araplı, Karaşıklı ve Hacı Ali gibi Türkmen aşiretlerinden oluşan birliğe Münbiç merkezli Hizbul Nida Partisi de destek veriyor. PKK karşıtı cephe, terör işgaline son verme amaçlı çeşitli gösteri ve protesto eylemleri de düzenliyor. Konuyla ilgili konuşan kanaat önderleri, “ABD işgal gücü olarak geldi ve bölge halkı nezdinde hiçbir itibarı yok. Türk askerini bağrımıza basarız ancak ABD askerinin burada kalmasını istemiyoruz. PKK’yı çıkardıktan sonra ABD kalmakta ısrar ederse halk olarak gereğini yaparız” ifadelerini kullandı.

DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ

Aralarında ÖSO mensupları ve sivil halkın bulunduğu yaklaşık 500 kişi, Azez ile Siccu arasındaki Siccu Kavşağı Meydanında Zeytin Dalı Harekatı’nın Tel Rıfat ilçesini de kapsamasını talebiyle gösteri düzenledi. Ellerinde Türk ve ÖSO bayrağı taşıyan göstericiler,“TSK’nın desteğindeki Özgür Suriye Ordusunun Tel Rıfat’a harekatını dört gözle bekliyoruz”, “Türk askerine ve sayın Recep Tayyip Erdoğan’a Zeytin Dalı Harekatından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz” yazılı pankartlar açtı.

YENİ ŞAFAK

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