27 Mart 2018 Salı11 Recep 1439
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Yeni bir Çiftlik Bank vakası daha!

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'Bilgisayarını açık tut, para kazan' vaadiyle lüks otellerde toplantılar yapıp Facebook üzerinden üye toplayan şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının radarına girdi.
Yeni bir Çiftlik Bank vakası daha!
Yeni bir Çiftlik Bank vakası daha! Yeni bir Çiftlik Bank vakası daha! Yeni bir Çiftlik Bank vakası daha!

Çiftlikbank'la 70 bin kişiden 550 milyon lira toplayıp Uruguay'a kaçan Mehmet Aydın'ın ardından yeni bir saadet zinciri skandalı daha patlak verdi. Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre; Her geçen gün bir yenisi ortaya çıkan saadet zincirleri ile ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığı denetimlerini sıklaştırdı. Edinilen bilgilere göre bakanlık müfettişleri, bilgisayarlarını günün belli saatleri açık tutarak para kazandırmayı vaat eden Detay Maxinet ile ilgili raporunu tamamladı. 35 bini aşkın kişinin üye olduğu şirket ile ilgili bu hafta savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi. Şirket sitesinin erişime kapatılması için de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) da yazı gönderileceği belirtildi. Şirket sahibi Alper Tetiker ise, bakanlığın suç duyurusu hazırlığı ile ilgili bilgilerinin olmadığını, yürüttükleri faaliyetlerin yasal çerçevede olduğunu söyledi.

Üye sayısı 35'bini aşan Detay Maxinet (Detay Telekom San. Ve Tic. Limited Şti.) üzerinden toplanan paranın tutarı 100 milyon lira olarak ifade ediliyor. Şirket,‘Sen yat bilgisayarın çalışsın' dediler 35 bini aşkın kişiden milyonlarca lira topladılar. Şirket, yaptığı tanıtımlar ve sunumlara göre, üye olan kişiye öncelikle bir bilgisayar veriyor. Üyeye verilen bilgisayara bir yazılım yükleniyor. Üyenin bilgisayarı açık kaldıkça, Detay Telekom'un çalıştığı şirketlere SEO hizmeti verildiği belirtiliyor.
 
ÜÇ AYRI PAKET
 
Şirkete üye olmak için belirlenen üç paketten birini satın almak gerekir. Gümüş adı verilen ilk paketin bedeli 590 dolar. Bu paketi satın alan üye bilgisayarını günde 8 saat açık tutmalı. Bu kişiye vaat edilen aylık kazanç 120, yıllık kazanç ise bin 460 dolar. Altın paketi satın alan üye ise bin 534 dolar ödüyor. Bu pakette ise bilgisayarın günde 14 saat açık tutulması gerekir. Bu paketin aylık kazanç vaadi 420, yıllık kazanç vaadi ise 5 bin 110 dolar. Son paket olan Platin üyeliğinde ise 2 bin 242 dolarlık üyelik bedeli ödemek gerekir. Bu pakette bilgisayarın sınırsız sürede açık kalması isteniyor. Bu paket için vaat edilen aylık gelir 600 dolar yıllık gelir ise 7 bin 300 dolar.
 
HERKES EKİBİNİ KURABİLİYOR
 
Sistem, yeni üye kazandıranlara da belli bir kazanç vaat ediyor. Sisteme üye olan her bir üye, yeni kişileri üye yaparak kendisine ekip kurabiliyor.
 
SAVCILIK BAŞVURUSU BU HAFTA
 
Özelikle geçen yıl, büyüyen sistem nedeni ile şikâyetler Gümrük ve Ticaret Bakanlığına da ulaşınca hareket geçildi. Bakanlık müfettişleri 3 aydır mercek altına aldıkları şirket ile ilgili hazırladıkları raporu tamamladı. Sistemin bir tür saadet zinciri olduğu belirtilen rapor sonrası bu hafta savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre şirketin sitesinin erişime kapatılması için BTK'ya da yazı yazılacak.
 
FAALİYETLERİMİZ YASAL
 
Detay Telekom'un sahibi Alper Tetiker ise, faaliyetlerinin yasalar çerçevesinde olduğunu söyledi. Tetiker, bakanlık müfettişlerinin geçen Şubat ayında şirket merkezine geldiğini belirterek, hazırlanan raporun sonucundan haberdar olmadığını aktardı. Tetiker, bir dizişirkete hizmet verdiklerini kaydederek, yürüttükleri faaliyetin saadet zinciri olarak nitelendirilmesinin doğru olmadığı görüşünü aktardı.

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