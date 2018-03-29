Trump'ın "Suriye'den yakında çekileceğiz" açıklamasının sorulması üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert "Suriye'den çekilmepolitikasından haberdar değilim, açıklamayı görmedim, şu an yorum yapamam" ifadesini kullandı.
30 Mart 2018 Cuma11 Recep 1439
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Trump'ın 'Çekiliyoruz' açıklamasına Nauert'ten ilginç yorum
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Trump'ın 'yakın zamanda Suriye'den çekileceğiz' açıklamasının sorulması üzerine, 'haberdar değilim' cevabını verdi.
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