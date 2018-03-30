30 Mart 2018 Cuma14 Recep 1439
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Koru'dan Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili dikkat çeken değerlendirme

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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yakınlığıyla bilinen gazeteci-yazar Fehmi Koru TV5 'Buyurun Başlıyoruz' programının konuğu oldu.
Koru'dan Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili dikkat çeken değerlendirme
Koru'dan Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili dikkat çeken değerlendirme Koru'dan Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili dikkat çeken değerlendirme Koru'dan Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili dikkat çeken değerlendirme

 Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili soruya yanıt veren Koru, "Görüşlerine önem verdiği çok sayıda insan onun böyle bir sorumluluk üstlenmesini arzu ederlerse bu sorumluluktan kaçacağını düşünmem. Ama bugün böyle bir arzu görmüyorum" dedi.

Milli Gazete ve TV5 Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş'ın Tv5 ekranlarında hazırlayıp sunduğu ‘Buyurun Başlıyoruz’da bu hafta Gazeteci Fehmi Koru’yu konuk etti. Kurdaş’ın sorularıyla gündemi değerlendiren Koru, Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olup olmayacağı yönündeki soruya şöyle cevap verdi:

'SORUMLULUK ÜSTLENİN DENİRLİRSE KAÇACAĞINI DÜŞÜNMEM'

“Abdullah Gül’ün en baştan itibaren siyasate girerken de görüşlerine değer verdiği insanlar var. Belki bu insanların sayısı siyasete girdiğinde sınırlıydı. Ama nereden baksan 30 yıla yakın sürede kalabalıklaştı. Eğer onlar ’bu da yanlış yapıyor’ diye düşünürlerse asla böyle bir şeye girmez. Ama güvendiği, görüşlerine önem verdiği çok sayıda insan onun böyle bir sorumluluk üstlenmesini arzu ederlerse bu sorumluluktan kaçacağını düşünmem. Ama bugün böyle bir arzu görmüyorum.“

 

ŞUAN HAZIR GÖRMÜYORUM

“Fehmi Koru’ya göre Abdullah Gül 2019 seçimlerinde aday olmaya hazır mı, istiyor mu?” sorusuna ise Fehmi Koru “Şu anda ben hazır görmüyorum, böyle bir niyeti olduğunu görmüyorum. Eğer Türkiye’nin şartlarında böyle bir adayın çıkmasını gerektiren bir ortam doğarsa, o da bunu garip karşılanmayacağını tam tersine güvendiği kesimler açısından değer taşıdığını, olması gerektiğini düşünürse kaçınmaz böyle bir şeyden.” şeklide cevap verdi.

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