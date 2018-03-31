31 Mart 2018 Cumartesi15 Recep 1439
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Kılıçdaroğlu'nun '73 metrekare' dediği daire kaç metrekare çıktı!

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Kılıçdaroğlu'nun '73 metrekare' dediği daire kaç metrekare çıktı!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "73 metrekarelik küçük bir daire. 100 bin dolar versinler satarım" dediği Ataşehir'deki daire 3+1 ve brüt 148 metrekare çıktı.
Kılıçdaroğlu'nun '73 metrekare' dediği daire kaç metrekare çıktı! Kılıçdaroğlu'nun '73 metrekare' dediği daire kaç metrekare çıktı! Kılıçdaroğlu'nun '73 metrekare' dediği daire kaç metrekare çıktı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızının çok konuşulan Buz Rezidans'daki dairesi yine gündemde. Güneş gazetesi Zeynep Kılıçdaroğlu'nun o daireyi nasıl satın aldığıyla ilgili sorular yöneltmişti. Kılıçdaroğlu da Ataşehir'deki dairenin mütevazi olduğunu ve değerinin 100 bin dolar olduğunu belirtip satmaya hazır olduğunu söylemişti.

Kılıçdaroğlu'nun satışa çıkardığı o daireyi, Güneş Gazetesi 100 bin dolara satın almıştı. CHP liderinin 1+1 olduğunu söylediği ev, 2 katı büyüklükte çıktı. Brüt 148 metrekarelik ultralüks rezidans, 3 geniş oda ve bir büyük salona sahip. Dairenin değeri de genel başkanın iddia ettiği gibi 100 bin değil, 250 bin dolar olduğu belirtiliyor.

"TUT SÖZÜNÜ ÇEK GİT"
İşte bu gelişmeler sonrası Güneş gazetesi hedefindeki Kılıçdaroğlu'na günlerdir çağrıda bulunuyor. Kılıçdaroğlu'nun daha önce konuyla ilgili "aksini ispatlasınlar siyaseti bırakırım" ifadesini hatırlatan gazete dünkü sayısında manşetten "Tut sözünü çek git" başlığını attı.

Haberin spotunda ise "Genel başkan ve kızı, milyonluk daireyi kaç paraya aldıklarını ya da herhangi bir ödeme yapıp yapmadıklarını açıklayamadı" ifadelerine yer verildi.

"NEREYE KADAR SUSACAKSIN?" 
Gazete bugünkü sayısında ise "Nereye kadar susacaksın?"diye sordu. Kılıçdaroğlu'nun "O daire için bir kuruş indirim yapıldıysa siyaseti bırakırım" açıklamasına yer verilen haberde rezidansın kaça alındığının açıklanmadığı belirtildi.

DAİRE SATIŞA ÇIKARILDI, GELİRİ ŞEHİT AİLELERİNE VERİLECEK
Güneş gazetesi satına alınan daire satışa çıkararak elde edilen gelirin şehit ailelerine bağışlanacağını duyurdu.

BUZDOLABI VE ÇAMAŞIR MAKİNESİNİ GÖTÜRMÜŞ
Buz Rezidans'daki dairelerde standart olarak buzdolabı, bulaşık makinesi, fırın ve mikro dalga fırın yer aldığını belirten gazete, Zeynep Kılıçdaroğlu'nun daireden çıkarken, buzdolabı ve bulaşık makinesini de yanında götürdüğünü açıkladı. Gazete daireyi satın alacak kişiye buzdolabı ve bulaşık makinesinin hediye edileceğini yazdı.

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