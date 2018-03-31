İki haftalık ABD temaslarını sürdürmeye devam eden veliaht prens Muhammed bin Selman Amerikan Time dergisine verdiği röportajda ABD'li kuvvetlerin İran'a karşı Suriye'de orta vadede kalmaları gerektiğini söyledi.
Katil Esed rejiminin iktidarda kalmaya devam edeceğini belirten İbn Selman,"Esed iktidarda kalacak. Umarım İranlıların kuklası olmaz" dedi.
İran'ın bölgedeki milis güçlerini kullanarak Beyrut'tan Tahran'a uzanan Şii hilalini kurmaya çalıştığına dikkat çeken Prens, ABD'nin Deyr ez Zor bölgesinde kurduğu askeri üs hakkında da, "Eğer ABD bu kuvvetleri çekerse güvenlik zarar görür. Bu üs orada çok işe yarıyor" ifadelerine yer verdi.
31 Mart 2018 Cumartesi15 Recep 1439
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Suudi Arabistan'dan dikkat çeken Suriye çıkışı: Esed rejimi iktidarda kalacak
ABD'de temaslarını sürdürmeye devam eden Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman, Katil Esed'in iktidarda kalmaya devam edeceğini belirtti.
İki haftalık ABD temaslarını sürdürmeye devam eden veliaht prens Muhammed bin Selman Amerikan Time dergisine verdiği röportajda ABD'li kuvvetlerin İran'a karşı Suriye'de orta vadede kalmaları gerektiğini söyledi.
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