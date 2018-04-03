03 Nisan 2018 Salı18 Recep 1439
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Özgecan'ın babasından Nihat Doğan'a: Karaktersizliğini bir kez daha ortaya koydu

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Vahşice katledilen Özgecan Arslan'ın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki çeken Nihat Doğan, Özgecan'ın babası Mehmet Aslan ile buluştu.
Özgecan'ın babasından Nihat Doğan'a: Karaktersizliğini bir kez daha ortaya koydu
Özgecan'ın babasından Nihat Doğan'a: Karaktersizliğini bir kez daha ortaya koydu Özgecan'ın babasından Nihat Doğan'a: Karaktersizliğini bir kez daha ortaya koydu Özgecan'ın babasından Nihat Doğan'a: Karaktersizliğini bir kez daha ortaya koydu

Buluşmadan bir gün sonra ise Mehmet Aslan'dan sert bir çıkış geldi. Facebook hesabından açıklama yapan Aslan, "Nihat Doğan'ın adımızı insanlığımızı ve nezaketimizi kullandığı için şahsiyetsizliğini ve karaktersizliğini bir kez daha ortaya koydu." dedi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bindiği yolcu otobüsünde Suphi Altındöken tarafından tecavüz edilerek vahşice öldürülen Özgecan Aslan'ın ölümünün üzerinden 3 sene geçti. Özgecan'ın ölümü tüm Türkiye'de ses getirdi, birçok kentte kadın cinayetlerinin durdurulması için protesto gösterileri düzenlendi.

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NİHAT DOĞAN TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Özgecan'ın öldürülmesinin ardından Nihat Doğan twitter'dan attığı "Siz de mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksın" mesajı nedeniyle büyük tepki çekmiş, tepkiler üzerine attığı tweeti silmişti.

NİHAT DOĞAN, ÖZGECAN'IN BABASIYLA BULUŞTU

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babası Mehmet Aslan ile buluştu. Doğan, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafta şu ifadeleri kullandı:

"Karşımda oturan, ' bunca sapığın kol gezdiği Sokaklara çıktığınızda biraz daha tedbirli olup mini etek giymeyin' minvalinde Ahu sungur adlı bayana cevaben attığım twittimi, Kışın ortasında mini etek giymediği halde Onunla özdeşleştirmeye çalıştırılan hunharca katledilmiş Özgecan Aslan kardeşimizin Babası her zaman konuştuğum evine gittiğim survivor öncesi uçağa binmeden beni arayıp başarı dileyen en son kişi olan yüce Gönüllü Mehmet Aslan abimdir.

Özellikle sosyal medyada kendi ahlaksız yaşam tarzlarını Özgecan kardeşimiz üzerinden tahakküm etmeye çalışmak suretiyle her seferinde şahsıma saldıran bizden gibi görünen Fakat 'bizden olmayan zulüm 1453'te başladı' diyen, Mankurt, Hakk düşmanı batılın piçleri, çomarları bu fotoya çok iyi baksın.

Özgecan Aslan kardeşimizin ailesi benim ailemdir ben de onların evladıyım. Buradan size ekmek çıkmaz. Ayrıca Konuşmak her kişinin, hakk konuşmak er kişinin işidir, ben Hakk konuşuyorum hakikat konuşuyorum. Sizin derdiniz benle değil benim Hakk konuşmamla :) dönen dönsün ben dönmezem yolundan :) haydi şimdi başka kapıya....."

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MEHMET ASLAN'DAN NİHAT DOĞAN'A: KARAKTERSİZLİĞİNİ BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYDU

Bu buluşmanın ardından sosyal medyadan Mehmet Aslan'a tepki dolu mesajlar dikkat çekti.

Buluşmadan bir gün sonra ise Mehmet Aslan Facebook hesabından bir mesaj paylaştı.

Nihat Doğan'ı çok sert sözlerle eleştiren Mehmet Aslan, "Nihat Doğan'ın adımızı insanlığımızı ve nezaketimizi kullandığı için şahsiyetsizliğini ve karaktersizliğini bir kez daha ortaya koymuş ve bizleri de, kendisini ve annesini kabul ettiğimiz için pişman etmiştir. Kendisini kınıyorum." dedi.

 

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