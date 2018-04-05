05 Nisan 2018 Perşembe20 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:06Güneş 06:35Öğle 13:13İkindi 16:48Akşam 19:39Yatsı 21:02
    • 27°C Adana
    • 24°C Adıyaman
    • 20°C Afyon
    • 13°C Ağrı
    • 23°C Amasya
    • 20°C Ankara
    • 23°C Antalya
    • 18°C Artvin
    • 24°C Aydın
    • 20°C Balıkesir
  • BIST: 114.449 0.41
  • Altın: 172,471 0.61
  • Dolar: 4,0392 1.08
  • Euro: 4,9529 0.81

Yunanistan korkudan titriyor! '7 bin asker gönderdik cesaretleri varsa...'

»
Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos Türkiye'yi "Bizi provoke etmeye devam eden düşman" olarak niteledi. Yunan Bakan, Adalara ve Türkiye sınır bölgesine 7 bin asker gönderdiklerini belirterek küstah açıklamalarını sürdürdü.
Yunanistan korkudan titriyor! '7 bin asker gönderdik cesaretleri varsa...'
Yunanistan korkudan titriyor! '7 bin asker gönderdik cesaretleri varsa...' Yunanistan korkudan titriyor! '7 bin asker gönderdik cesaretleri varsa...' Yunanistan korkudan titriyor! '7 bin asker gönderdik cesaretleri varsa...'

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın Türkiye ile ilişkilerde itidal çağrısı yanıt bulmadı. Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'tan yine tartışmalı açıklamalar geldi.

Yunan Bakan, Adalara ve Türkiye sınır bölgesine 7 bin asker gönderdiklerini belirterek, "Cesaretleri varsa bir karış toprağımıza göz diksinler. Yunanlar birlik olup onları ezecektir" dedi. Kendilerini provoke etmeye devam eden düşman karşısında Yunanların uyanık olması gerektiğini söyleyen Kammenos, "Onların tehdit ve provokasyonları bizi dize getirmeyecek. Aksine güçlendirecek" ifadesini kullandı.

'VATANA GERİ GETİRECEĞİZ'

Kammanos, Türkiye'de tutuklu bulunan iki Yunan askeri için de "Onları gidip alırız, özgürlüklerine kavuştururuz, vatana geri getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Bir diğer açıklama ise Yunanistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Yorgos Katrouglaos'tan geldi. Bakan Yardımcısı, Yunanistan'a firar eden 8 askere darbeci oldukları için sığınma hakkı verilmemesi gerektiğini söyledi. Bunun cenevre sözleşmesine aykırı olacağını belirtti.

TÜRK BÜYÜKELÇİYE ÇİRKİN SALDIRI

Öte yandan Atina'daki Türk Büyükelçiliği boyalı saldırının hedefi oldu. Rubikonas adlı iktidar karşıtı grup üyesi 8-10 kişilik grup büyükelçilik binasına içinde kırmızı boya olan şişeler fırlattı. Saldırıda binanın dış duvarı hasar gördü, bekleme salonunun da camları kırıldı. Saldırının ardından halk otobüsüne binen 5 grup üyesi, otobüsü durduran polis tarafından gözaltına alındı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Yunanistan korkudan titriyor! '7 bin asker gönderdik cesaretleri varsa...'Yunanistan korkudan titriyor! '7 bin asker gönderdik cesaretleri varsa...'Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos Türkiye'yi "Bizi provoke etmeye devam eden düşman" olarak niteledi. Yunan Bakan, Adalara ve Türkiye sınır bölgesine 7 bin asker gönderdiklerini belirterek küstah açıklamalarını sürdürdü.
Avusturya'da okullarda başörtüsü yasağı hazırlığıAvusturya'da okullarda başörtüsü yasağı hazırlığıBaşbakan Kurz, başörtüsünün anaokulu ve ilkokullarda yasaklanması için sorumlu bakanlıklara talimat verdiğini açıkladı
Ve tarih verdiler! Trump sabırsız bekliyorVe tarih verdiler! Trump sabırsız bekliyorABD Başkanı Donald Trump'ın, kasım ayında ABD'de yapılacak Kongre ara seçimlerinden önce Suriye'deki Amerikan askerlerinin bu ülkeden geri çekilmesini istediği bildirildi.
Skripal olayında İngiltere'den yeni iddiaSkripal olayında İngiltere'den yeni iddiaThe Times gazetesinin haberine göre İngiliz güvenlik servisleri, eski Rus ajan Sergei Skripal'in maruz kaldığı Novichok maddesini üreten Rus laboratuvarını tespit etti.
Trump istedi! Suudi kral 'evet' dediTrump istedi! Suudi kral 'evet' dediABD Başkanı Donald Trump'ın, kasım ayında ABD'de yapılacak Kongre ara seçimlerinden önce Suriye'deki Amerikan askerlerinin bu ülkeden geri çekilmesini istediği bildirildi.
Moskova'da Batı’ya yaylım ateşiMoskova'da Batı’ya yaylım ateşiMoskova Güvenlik Konferansı, Asyalı güçlerin Batılı ülkelere salvo atışlarına sahne oldu.
  • Karar alınmıştı! Ve Moskova harekete geçti05 Nisan 2018 Perşembe 11:18
  • Kraliyet ailesinde kaynana-gelin kavgası kamerada05 Nisan 2018 Perşembe 11:17
  • ABD'de savaş uçağı düştü05 Nisan 2018 Perşembe 11:16
  • Rusya 'Skripal' krizini BMGK'ya taşıyor05 Nisan 2018 Perşembe 11:16
  • Kızı için savaş verdi! Böyle kazandı...05 Nisan 2018 Perşembe 11:13
  • Prens Muhammed: İsrail'le ortak çıkarlarımız var05 Nisan 2018 Perşembe 11:12
  • İngiltere Dışişleri Bakanlığı, geri adım attı05 Nisan 2018 Perşembe 11:12
  • Moskova'da AVM'de silahlı saldırı!05 Nisan 2018 Perşembe 11:11
  • MİT'in operasyonu AB'yi korkudan titretti05 Nisan 2018 Perşembe 10:15
  • NATO'dan dikkat çeken mesaj: Bizi hafife alıyorlar!05 Nisan 2018 Perşembe 09:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri