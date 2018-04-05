05 Nisan 2018 Perşembe20 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:06Güneş 06:35Öğle 13:13İkindi 16:48Akşam 19:39Yatsı 21:02
    • 28°C Adana
    • 24°C Adıyaman
    • 20°C Afyon
    • 14°C Ağrı
    • 22°C Amasya
    • 22°C Ankara
    • 24°C Antalya
    • 18°C Artvin
    • 24°C Aydın
    • 24°C Balıkesir
  • BIST: 114.640 0.58
  • Altın: 171,916 0.29
  • Dolar: 4,0343 0.96
  • Euro: 4,9423 0.60

Üniversitede silahlı saldırı! 4 öğretim görevlisi hayatını kaybetti

»
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'ndeki bir araştırma görevlisi, silahlı saldırı sonucu, dekan yardımcısı, fakülte sekreteri, öğretim üyesi ve okutmanı öldürdü.
Üniversitede silahlı saldırı! 4 öğretim görevlisi hayatını kaybetti
Üniversitede silahlı saldırı! 4 öğretim görevlisi hayatını kaybetti Üniversitede silahlı saldırı! 4 öğretim görevlisi hayatını kaybetti Üniversitede silahlı saldırı! 4 öğretim görevlisi hayatını kaybetti

Bugün saat 15.00 sıralarında, Osmangazi Üniversitesi'nin Meşelik Kampüsü'ne gelen silahlı saldırgan, dehşet saçtı. Büyük panik yaşanırken, saldırganın açtığı ateşte 4 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerin üniversite personeli olduğu belirtildi.

 Araştırma görevlisi olduğu iddia edilen saldırgan, yakalanarak gözaltına alındı. Saldırgan, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Saldırının nedeni henüz belirlenemezken, büyük korku yaşayan öğrenciler ve öğretim görevlileri üzerlerindeki şoku uzun süre atamadı.

Kampüse çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DEHŞET SAÇTI

Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesindeki bir araştırma görevlisi, dekan yardımcısı, fakülte sekreteri, öğretim üyesi ve okutmanı öldürdü.

REKTÖRDEN AÇIKLAMA GELDİ 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektör. Prof. Dr. Hasan Gönen, Eğitim Fakültesindeki silahlı saldırıda ölenlerin sayısının 4 olduğunu açıkladı. 

Prof. Dr. Gönen, yaptığı açıklamada, "Volkan ismindeki bir araştırma görevlimiz, dekan beyin odasına giriyor. Dekan bey orada tesadüfen yokmuş. Fatih bey varmış, onu vurmuş. Daha sonra dekan yardımcımız ve üst katta 2 araştırma görevlimizi de vurmuş. Daha sonra elinde tabanca ile binayı terk ettikten sonra güvenlikçilerimiz takip ekmişler. Biraz ileride polis derdest etmiş. Durum bundan ibaret. Şu anda şimdilik 4 ölümüz var. Başımı sağ olsun. Osmangazi Üniversitesi camiası olarak inşallah bu tür hadiseleri bir daha yaşamayız. Başımız sağ olsun” dedi. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Süleyman Demirel'in nükleer enerjiyle ilgili sözleriSüleyman Demirel'in nükleer enerjiyle ilgili sözleri9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, nükleer teknolojinin şart olduğunu, bunları tartışmanın bile geri kalmışlığımızı gösterdiğini söylemişti.
Merasim Sokak saldırısı davasında flaş gelişme!Merasim Sokak saldırısı davasında flaş gelişme!ANKARA Merasim Sokak'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyla ilgili davada esas hakkındaki mütalaasını veren savcı, 9 sanık hakkında 30'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 700'er yıl hapis cezası istedi.
Kriptolara operasyon: 28 gözaltıKriptolara operasyon: 28 gözaltıFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik Gaziantep merkezli 13 il ve KKTC'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.
Üniversitede silahlı saldırı! 4 öğretim görevlisi hayatını kaybettiÜniversitede silahlı saldırı! 4 öğretim görevlisi hayatını kaybettiEskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'ndeki bir araştırma görevlisi, silahlı saldırı sonucu, dekan yardımcısı, fakülte sekreteri, öğretim üyesi ve okutmanı öldürdü.
Sıcak görüntü! ABD'den 'buradayız' mesajıSıcak görüntü! ABD'den 'buradayız' mesajıYPG'li teröristleri Türk ordusundan korumak için Menbiç'e asker yığan ABD, yeni üsler inşa ediyor.
ABD basınından Türkiye-Rusya-İran değerlendirmesiABD basınından Türkiye-Rusya-İran değerlendirmesiABD'li medya kuruluşu CNN, Türkiye, İran ve Rusya'nın toplantısının ABD'yi eli kolu bağlı bıraktığını, Suriye'de güç duruma düşürdüğünü yazdı.
  • Rusya'dan ABD'ye:derhal son verin05 Nisan 2018 Perşembe 15:13
  • Çakıcı davasında inanılmaz detaylar05 Nisan 2018 Perşembe 15:12
  • Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na dava05 Nisan 2018 Perşembe 14:38
  • Türkiye'yi tehdit etmişti! Duyunca geri vites yaptı05 Nisan 2018 Perşembe 14:00
  • Ömer Çelik'ten Yunan Bakan'a: Akılsız05 Nisan 2018 Perşembe 13:35
  • Kandil ve Sincar'a eş zamanlı baskın geliyor05 Nisan 2018 Perşembe 13:20
  • Kalın'dan yeni 'operasyon' mesajı!05 Nisan 2018 Perşembe 13:15
  • Zaman Gazetesi yazarlarına müebbet istemi05 Nisan 2018 Perşembe 13:09
  • Cudi Dağı'nda şiddetli çatışma05 Nisan 2018 Perşembe 12:54
  • Timav’dan “deizm” yorumu: İmam Hatiplere algı operasyonu yapılıyor05 Nisan 2018 Perşembe 11:53
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri