Kağıthane’deki iğrenç olayda yeni gelişme! Okul müdürüne cinsel istismardan dava

İstanbul Kağıthane’de 6. sınıf öğrencisine defalarca cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan okul müdürü C.C.E. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Okul müdürü hakkında ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ ve ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçları kapsamında hapis cezası istendi.

İstanbul Kağıthane'de 10 yaşındaki 6. sınıf öğrencisine defalarca cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen okul müdürü C.C.E hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

KAPIYI KİLİTLEYİP PERDELERİ KAPATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca mide bulandırıcı olayla ilgili okul müdürü hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede C.C.E'nin mağur M.C.S.'nin okulunda müdür olarak görev yaptığı, birkaç kez mağduru odasına çağırarak kapıyı kilitlediği ve perdeleri indirerek cinsel istismarda bulunduğu kaydedildi. İddianamede, müdürün bu eylemler sırasında kapıyı çalanlara 'mağdurun ifadesini aldığı ve görüntü kaydı izlettiği' şeklinde beyanda bulunduğu belirtildi.

DAVA AÇILDI

Okul müdürü C.C.E. hakkında 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçları kapsamında hapis cezası talep edildi. Tutuklu müdür ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

Bilindiği gibi, cinsel istismara maruz kaldığını iddia eden 6. sınıf öğrencisi M.C.S., geçtiğimiz günlerde okulda çok miktarda ilaç içmiş ve geçirdiği baygınlık sonrası ailesine haber verilerek hastaneye kaldırılmıştı. M.C.S. tedavisi sırasında yaşadıklarını annesine anlatmış, ailesi polise başvurmuştu. Şişli Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki Çocuk İzleme Merkezi'ne götürülen M.C.S.'nin uzmanlar eşliğinde ifadesine başvurulmuştu.

"DAYANAMADIM, CANIMA KIYDIM"

M.C.S, yaşadığı skandal olayı uzmanlar eşliğinde polise anlatmıştı. Kendisini ders sırasında odasına çağıran ve kapıyı kilitleyip kendisine istismarda bulunan müdürün kadın ve erkeğin bulunduğu çıplak videoları zorla izlettirdiğini ifade etmişti. Ortaokul öğrencisi, "Dayanamadım ve bu istismardan kurtulmak için canıma kıydım" demişti. İfadeye göre, bu istismar olayı yaklaşık 5 aydır devam ediyordu. Yine ifadeye göre, cinsel istismar sırasında öğrenci karşı çıkarsa darp da ediliyordu.

OKUL MÜDÜRÜ YALANLAMIŞTI

Okul müdürü C.C.E. ifadesinde, çocuğun halüsinasyon gördüğünü, anksiyete hastası olduğunu ve anne babası tarafından öğretilen şeyleri kurgulayarak anlattığını, kendisinin masum olduğunu öne sürmüştü. Hakim Ersin Öztürk ise, şüpheli hakkında verdiği tutuklama kararında, küçük bir çocuğun yaşamadığı cinsel istismar olayını bu kadar detaylı ve inandırıcı anlatamayacağını, uzmanlar eşliğinde alınan ifadede birçok detay olduğunu kaydetmişti.