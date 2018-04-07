Olağan dışı görüşmenin detayları ortaya çıktı! Erdoğan MİT'e niye teşekkür etti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve beraberindeki heyeti kabul ettiği perşembe günkü görüşmenin ayrıntılarını Milliyet gazetesi yazarı Serpil Çevikcan yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a Afrin ve Kosova'daki FETÖ operasyonundaki başarıları nedeniyle özel teşekkür etmiş. Erdoğan'ın kabul ettiği heyet üyeleri arasında, Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alan istihbarat birim başkanlarının yanı sıra dost unsurların yöneticileri de vardı.

Olağan dışı bu görüşmenin ayrıntılarını Milliyet gazetesi yazarı Serpil Çevikcan, "Erdoğan MİT’e niye teşekkür etti?" başlıklı köşesinde kaleme aldı.

TEŞEKKÜRÜN 5 NEDENİ

"Erdoğan’ın özel teşekkürünün nedenleri şöyle sıralanıyor:

- Afrin operasyonunda Türkiye’nin kırmızı çizgisi olan sivillerin zarar görmemesinde gösterilen başarı.

- Genelkurmay’la harekât boyunca yürütülen en üst düzey koordinasyon.

- Başta Rusya olmak üzere, sahadaki ülkelerdeki muhataplarla yürütülen arka kapı diplomasisi.

- Kamuoyuna yansımayan kriz süreçlerinde gösterilen refleks ve sonuç alıcı koordinasyon.

- ÖSO’nun eğitimi, sahadaki kontrolü, yönlendirilmesi ve ÖSO kaynaklı olası yol kazalarının önlenmesindeki başarı."

MİT'in 15 Temmuz’dan sonra FETÖ bilmecesinin çözülmesinde en etkili rolü oynayan kurum olduğunu yazan, Çevikcan, yeniden yapılandırılan MİT'in operasyonel başarısının arttığına dikkat çekti.

Kosova'da 6 üst düzey FETÖ yetkilisinin Türkiye'ye getirilmesine değinen Çevikcan, “Kosova operasyonu yeni operasyonları doğuracak” deniyor. FETÖ’nün, 15 Temmuz’dan sonraki yeni yapılanmasının kodlarının anlaşılabilmesini sağlayacak büyüklükte bir operasyondan söz ediliyor." ifadelerine yer verdi.