Cezayir'de uçak facisı

Cezayir'e ait bir askeri uçağın Boufarik havaalanında düştüğü açıklandı. Uçakta en az 200 askeri personel olduğu bildiriliyor. Boufarik bölgesi Cezayir'in başkenti Cezayir'e 30 kilometre uzaklıkta.



KURTULAN OLMADI

İlk belirlemelere göre 26'sı Batı Sahra vatandaşı 105 ölü var.Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye gönderildi.



Uçağın neden düştüğü henüz bilinmiyor. Cezayirli resmi yetkililer de henüz bir açıklama yapmadı.

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ



Bölgeden gelen ilk görüntülerde siyah duman bulutları dikkat çekti.



