Gelin ve kayınbiraderi yatak odasında bastılar

Diyarbakır'daki eşi Şemsihan K. 11 kurşunla öldüren Abdullatif K. aldatıldığını iddia etti. Cinayetle ilgili hazırlanan iddianamede, genç kadın ile kayınbiraderinin yatak odasında yakalandığı hatta adamın dolaba saklandığı iddiaları yer aldı.

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde 23 Mayıs 2017 tarihinde meydana gelen olayda, Abdullatif K., kendisini aldattığını iddia ettiği , 4 çocuk annesi 12 yıllık eşi Şemsihan K. boş bir araziye götürüp 11 kurşunla öldürdü. Cinayette kullandığı Glock marka silahla yakalanan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturmayı tamamlayan savcılık, genç kadını öldüren eşi Abdüllatif K.'un 'Haksız tahrik altında eşi kasten öldürmek' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar, öldürmesi için genç kadını kocasına teslim ettiği iddia edilen ağabeyi Süleyman Yılmaz'ın ise 'Kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

YATAK ODASINDAKİ DOLAPTA YAKALANDI

İddianameye göre; Kavut çiftinin bazı akrabaları olaydan bir gün önce, öldürülen Şemsihan Kavut'un zaman zaman temizlemeye gittiği kayınbiraderinin evine gitti. Kapı önünde Şemsihan K.'un ayakkabılarını gören akrabaları, uzun süre kapıyı çalmalarına rağmen açan olmadı. İddiaya göre, bir süre sonra Şemsihan Kavut üzeri dağınık bir halde kapıyı açınca, içeri giren akrabaları yatak odasındaki dolabın içinde saklanan bir erkeği gördü. Eve gelenlerin bir süre darp ettiği erkek daha sonra kaçarak kayıplara karıştı. Yaşanan olaydan sonra Şemsihan K. ise kardeşleri tarafından babasının evine götürüldü.

AİLESİ OLAYIN AYDINLATILMASINI İSTEDİ, KABUL ETMEDİLER

Olayı gören akrabaların, durumu genç kadının eşi Abdullatif K. ve ağabeyi Süleyman Y.'a anlattığını belirten savcı, tarafların buluşup konuştuklarını kaydetti. Şemsihan K.'un ailesinin kızlarının eşini aldatmadığını söyleyip, olayın aydınlatılmasını istemesine rağmen karşı tarafın buna yanaşmadığını vurgulayan savcı, genç kadının olaydan sonra kardeşleri tarafından babasının evine götürüldüğünü kaydetti.

MUAYENEYE GÖTÜRME BAHANESİYLE ÖLDÜRDÜ

Abdüllatif K. ve kardeşinin, Şemsihan K.'u evden dışarı çıkarmak için aile bireylerini zorladıklarını vurgulayan savcı, şüphelinin bu konu ile ilgili telefon açıp ısrar ettiğini ifade etti. Olay günü Abdüllatif K.'un, kendisini aldatıp aldatmadığını öğrenmek üzere eşini iç beden muayenesine götürmek istediğini vurgulayan savcı, Şemsihan K.'un gitmek istememesine rağmen diğer şüpheli olan ağabeyi Süleyman Y. tarafından zorlandığını belirtti. Süleyman Y.'ın muayeneye giderken Abdüllatif K.'un üstünü aradığını ve eşini de gönderdiğini belirten savcı, 3 kişinin bu şekilde hastaneye gitmek için yola çıktığını kaydetti.

HASTANE YOLUNDA 11 KURŞUNA HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ

Abdullatif K.'un yolda eşine "Sen suçsuzsun, sana güveniyorum, ailemin karşısında seni temize çıkartmak istiyorum" dediği belirtilen iddianamede, genç kadının ise "Bana iftira atıyorlar"dediği belirtildi. Hastane yoluna geldiklerinde şüphelinin eşi ile baş başa konuşmak için aracı durdurduğunu belirten savcı, ikilinin araçtan indiğini kaydetti. Genç kadının eşine son kez "Birşey yok" dediğini belirten savcı, başka konuşma olmadan Abdullatif K.'un belindeki Glock marka silahı çıkararak, ateş etmeye başladığını kaydetti. Şemsihan K.'a 3'ü öldürücü nitelikte olmak üzere 11 kurşun isabet ettiğini belirten savcı, Abdullatif K.'un tabanca ile etkin mesafeden 11 kez ateş ederek, 'Eşe karşı kasten öldürme' suçunu işlediğini kaydetti. Cinayetin, Şemsihan K.'un aile hukukundan kaynaklanan sadakat yükümlülüğünü yerine getirmemesinden doğan haksız tahrik altında işlendiğini belirten savcı, şüpheli Süleyman Y.'ın da kardeşi olan maktule ile Abdullatif arasında toplumsal yapı itibariyle öldürmeye elverişli bir husumet bulunduğunu bilmesine rağmen genç kadını teslim ettiğini vurguladı. Savcı, K. ailesinden bazı kişilerin arayıp, maktuleyi eşine teslim etmemesini söylemesine rağmen, kardeşini şüphelinin yanına inmesi konusunda zorlayan Süleyman Y.'ın cinayete yardım eden sıfatı ile katkıda bulunduğunu belirtti.

İddianamenin kabul edilmesinin ardından tutuklu sanık Abdüllatif K.ve tutuksuz sanık Süleyman Yılmaz'ın yargılanmasına 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Mahkeme, savcılığın talebi üzerine genel ahlak ve kamu güvenliği gerekçesiyle duruşmanın tamamının kapalı yapılmasına karar verdi. Abdüllatif K.'un tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.