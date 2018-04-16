Şırnak'ta hain saldırı: 3 asker şehit!

Şırnak’ta Elmalı ve Kuyu Tepe üs bölgesine PKK’lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 asker şehit olurken, 1 asker ise yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Bestler Dereler bölgesinde konuşlandırılan Kuyu Tepe Üs bölgesine PKK’lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildi.



3 ASKER ŞEHİT OLDU, 1 ASKER YARALANDI



Saldırıda 3 asker şehit olurken, 1 asker ise yaralandı. Askerlerin anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.



OPERASYON BAŞLATILDI



Şehit olan askerler ve yaralı asker bölgeden helikopterle alınarak ŞırnakDevlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

