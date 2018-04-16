Edinilen bilgiye göre, Bestler Dereler bölgesinde konuşlandırılan Kuyu Tepe Üs bölgesine PKK’lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildi.
3 ASKER ŞEHİT OLDU, 1 ASKER YARALANDI
Saldırıda 3 asker şehit olurken, 1 asker ise yaralandı. Askerlerin anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.
OPERASYON BAŞLATILDI
Şehit olan askerler ve yaralı asker bölgeden helikopterle alınarak ŞırnakDevlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.
16 Nisan 2018 Pazartesi1 Şaban 1439
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Şırnak'ta hain saldırı: 3 asker şehit!
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