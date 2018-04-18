Açığa alınan yüzbaşı intihar etti!

İzmir'de FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınan yüzbaşı Fatih Uğur K., daha önce görev yaptığı askerlik şubesinin önüne gelerek güvenlik görevlisinin belinden aldığı silahla intihar etti.



Ödemiş Askerlik Şubesi Başkanı iken 2.5 ay önce, FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınan yüzbaşı Fatih Uğur K., dün gece geç saatlerde daha önce görev yaptığı binanın önüne geldi.



Askerlik şubesinde görevli, nöbet tutan özel güvenlik görevlisinin belinden tabancasını çekip alan Fatih Uğur K., başına ateş etti.



Özel güvenlik görevlisi olayın şaşkınlığını yaşarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Fatih Uğur K.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.



Yapılan incelemenin ardından Fatih Uğur K.'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.