Gözler Erdoğan'da! Erken seçim açıklaması yapacak

Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim çağrısı yapan MHP Lideri Bahçeli'yi Beştepe'de kabul etti. Görüşme 30 dakika sürdü. Erdoğan saat 15.30'da açıklama yapacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısı sonrasında kritik bir görüşme gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli Beştepe'de bir araya geldi. Planlandığı gibi saat 13.30'da başlayan görüşme 30 dakika sürdü.

ERDOĞAN KONUŞACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmeyle ilgili saat 15.30'da açıklama yapacak.

BAHÇELİ BAŞKANLIK DİVANI'NI TOPLADI

Görüşmenin ardından Bahçeli, MHP Başkanlık Divanı'nı topladı.

Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Beştepe'de en son 18 Şubat Pazar günü kabul etmiş ve ittifakla ilgili görüşme 45 dakika sürmüştü.

ÖNE ÇIKAN İKİ TARİH

Bu arada kulislerde erken seçim için alternatif tarihler de konuşulmaya başlandı. Erken seçim için 24 Haziran ya da 23 Eylül tarihleri öne çıktı. Bu arada 24 Haziran'da üniversite sınavı da yapılacak.

BAHÇELİ 26 AĞUSTOS'U ÖNERMİŞTİ



Bahçeli, dünkü açıklamasında 3 Kasım 2019'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin, 26 Ağustos 2018'e alınmasını teklif etmişti.



MHP Lideri Bahçeli gerekçe olarak da bölgesel durumları ve ekonomiyi hatırlatarak, "Kontrol edilemeyen gelişmeler ortaya çıkabilir" ifadesini kullanmıştı.

MUHALEFETTEN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISINA DESTEK

Muhalefet ise erken seçimi destekliyor. CHP ve HDP'den ''hodri meydan'' açıklaması geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, "Bizim için sorun yok" dedi.