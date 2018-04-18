Gözler Erdoğan'da! Erken seçim açıklaması yapacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısı sonrasında kritik bir görüşme gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli Beştepe'de bir araya geldi. Planlandığı gibi saat 13.30'da başlayan görüşme 30 dakika sürdü.
ERDOĞAN KONUŞACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmeyle ilgili saat 15.30'da açıklama yapacak.
BAHÇELİ BAŞKANLIK DİVANI'NI TOPLADI
Görüşmenin ardından Bahçeli, MHP Başkanlık Divanı'nı topladı.
Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Beştepe'de en son 18 Şubat Pazar günü kabul etmiş ve ittifakla ilgili görüşme 45 dakika sürmüştü.
ÖNE ÇIKAN İKİ TARİH
Bu arada kulislerde erken seçim için alternatif tarihler de konuşulmaya başlandı. Erken seçim için 24 Haziran ya da 23 Eylül tarihleri öne çıktı. Bu arada 24 Haziran'da üniversite sınavı da yapılacak.
BAHÇELİ 26 AĞUSTOS'U ÖNERMİŞTİ
Bahçeli, dünkü açıklamasında 3 Kasım 2019'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin, 26 Ağustos 2018'e alınmasını teklif etmişti.
MHP Lideri Bahçeli gerekçe olarak da bölgesel durumları ve ekonomiyi hatırlatarak, "Kontrol edilemeyen gelişmeler ortaya çıkabilir" ifadesini kullanmıştı.
MUHALEFETTEN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISINA DESTEK
Muhalefet ise erken seçimi destekliyor. CHP ve HDP'den ''hodri meydan'' açıklaması geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, "Bizim için sorun yok" dedi.