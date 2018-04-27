27 Nisan 2018 Cuma12 Şaban 1439
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MHP'den istifa edip İyi Parti'ye geçen vekilin tepki gösterdiği manşet

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MHP'den istifa edip İyi Parti'ye katılan Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir, istifa dilekçesini Meclis Başkanlığı'na ulaştırdı. Koçdemir, istifa gerekçeleri arasında MHP'nin resmi internet sitesindeki bir haberi de gösterdi. İşte o haber:
MHP'den istifa edip İyi Parti'ye geçen vekilin tepki gösterdiği manşet
MHP'den istifa edip İyi Parti'ye geçen vekilin tepki gösterdiği manşet MHP'den istifa edip İyi Parti'ye geçen vekilin tepki gösterdiği manşet MHP'den istifa edip İyi Parti'ye geçen vekilin tepki gösterdiği manşet

MHP'den istifa edip İyi Parti'ye katılan Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir, istifa dilekçesini Meclis Başkanlığı'na ulaştırdı. Koçdemir, istifa gerekçeleri arasında MHP'nin resmi internet sitesindeki bir haberi de gösterdi. 

AK Parti-MHP ittifakını kastederek "Bu ittifakı ne anlayabildim ne de kimse anlatabildi" diyen Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir, şöyle devam etti: "Bugün dahi, partinin internet ana sayfasında, kocaman kayan manşetle 'Türkiye'nin sorunlar yumağından kurtulması için tek yol kalmıştır. O da MHP iktidarıdır' yazıp, başka partiden birinin iktidarını hem de peşinen beş-altı yıl için desteklemek siyasetin nesiyle bağdaşır?"

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Eski MHP'li yeni İyi Partili Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir ayrıca, şunları kaydetti:

"Son bir buçuk yıldır, vicdanıma ve partimin yarım asırlık çizgisine sadakatimi parti içinde kalarak korumak imkansız hale geldi. Seçmenden aldığım vekalet görevini layıkıyla tamamlama adına, seçim takviminin açıklanmasına kadar bekledim. Bu sadakati korumak ve millete hizmet için başta parlamenter demokratik sistem ve hukuk devleti olmak üzere, ülke sorunları hakkında ısrarla açık, net ve doğru tavır gösteren İYİ Parti'ye katıldım.

24 Haziran seçimleri, Türkiye'nin normalleşmesi ve tekrar siyaset yapılabilir hale gelmesi için yegane fırsattır. Emin, ehil ve halka yakın kadroların; ayırmadan, kayırmadan ve buyurmadan; ilgiyle, bilgiyle ve sevgiyle hizmet ettiği bir Türkiye, İYİ Parti ile mümkün olacaktır."

 

 

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