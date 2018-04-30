NATO Genel Sekreterinden çarpıcı Türkiye çıkışı

Jens Stoltenberg, Türkiye’nin NATO için kilit öneme sahip bir ülke olduğunu belirtti.

Brüksel’de bir grup Türk gazeteciye konuşan Genel Sekreter, 'Bunu anlamak için haritaya bakmak yeterli' dedi. Stoltenberg, DEAŞ'la mücadele için Ankara'ya minnettar olduklarını da vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’nin NATO için kilit önemde bir ülke olduğunu, bunu anlamak için “haritaya bakmanın”yeterli olduğunu belirterek, son dönemde Türkiye’nin ittifak içindeki yeri ve rolünü sorgulayan Batı başkentleri ve basınına güçlü bir mesaj verdi. NATO dışişleri bakanları toplantısının ardından bir grup Türk gazeteciyle bir araya gelen Stoltenberg şu mesajları verdi:

‘TÜRKİYE’YE MİNNETTARIZ’

Hürriyet'ten Serkan Demirtaş'ın haberine göre: “Türkiye çok değerli bir müttefik. Türkiye ortak savunmamız için çok önemli. Özellikle de terörizmle mücadele açısından, çünkü DEAŞ'ın yenilmesi için oluşturulan küresel koalisyon için altyapı sağlıyor. Bunun için Türkiye’ye minnettarız.

Türkiye her gün NATO’da masada yer alan bir ülke. Türkiye’nin daimi temsilcisiyle Kuzey Atlantik Konseyi toplantıları çerçevesinde her hafta birçok kez aynı masada yer alıyoruz. Oybirliği olmadan hiçbir karar almıyoruz. Tüm kararlar konsensüs ile alındığından Türkiye ve tüm üyeler alınan kararlara eşit üye esasına göre iştirak ediyorlar. Türkiye alınan kararların ve NATO’nun, misyonların ve operasyonların bir parçası.

STRATEJİK LOKASYON

28 müttefik üye de Türkiye’nin öneminin farkında. Çünkü bunu görüyorlar. Haritaya bakmak ve Türkiye’nin, hem kendisine hem de diğer tüm NATO üyelerine tehdit yaratan şiddet ve çalkantıların yaşandığı Irak ve Suriye’ye komşu olan stratejik lokasyonunu görmek yeterli. Ayrıca Türkiye, terörle mücadelede kilit ülke. Terörizmin her çeşidiyle mücadelede birlikte çalışıyoruz. Sonra, Türkiye, göçmen ve mülteci kriziyle ilgili olarak da devrede. NATO, göçmen krizine çare bulunması konusunda Türkiye ve AB ile birlikte çalıştı. Türkiye’nin güçlü bir ordusu var ve NATO’nun çeşitli misyon ve operasyonlarına destek veriyor.

Türkiye, yüzlerce askeriyle birlikte yıllardır Afganistan misyonunun lider ülkelerinden biri konumunda. Afganistan’daki Türk askerlerini ben kendim gördüm. Hepsi profesyonel ve kendilerini işlerine adamış askerler.

Ayrıca Türkiye birkaç sene içinde Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Gücü’ne liderlik edecek ve ittifak içinde çok kilit bir rol üstlenecek. Tabii ki diğer müttefikler de bunların farkında.”

‘DARBE GİRİŞİMİ VAHŞİCE BİR SALDIRIYDI’

“Darbe girişimi Türkiye’nin demokratik kurumlarına karşı gerçekleştirilmiş vahşice bir saldırıydı. Darbe girişiminden sonra Meclis’i ziyaret ettim. Tüm siyasi partilerle görüştüm ve hepsinin darbe girişimini nasıl güçlü bir şekilde kınadıklarını dinledim. Parlamenterler bina içindeyken bombalanan Meclis’i de gördüm. Hepimiz bu darbe girişiminin ne kadar ciddi ve vahşi bir saldırı olduğunun farkındayız. Darbe girişiminin yaşandığı gece Bakan (Mevlüt) Çavuşoğlu’nu arayıp dayanışma mesajlarını verip, girişimi kınadığımı anımsıyorum. Ertesi gün de Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan’a benzer mesajları iletmiştim. Darbenin arkasında kim olduğuna ilişkin olarak konuşmak bana düşmez çünkü bu olay şu anda hukuki bir alanda. Olayın soruşturulması ya da yargısal süreçle ilgili olarak konuşmak bir NATO Genel Sekreteri’ne düşen bir sorumluluk olamaz. Türkiye’nin darbe girişiminin arkasındakiler hakkında hukukun üstünlüğü ve bağımsız yargı esasına uygun olarak yasal takibatta bulunması hakkıdır.”

‘TÜRK ORDUSU PROFESYONEL’

”Tabii ki bazı subayların ve ordunun bazı kesimlerinin darbe girişiminde yer aldığını gördük. F-16’ların Meclis’i bombaladığını, bazı askerlerin de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ı kaçırdığını biliyoruz. Yani ordunun bazı kesimleri bu girişimde yer aldı. Ama buna rağmen, yani ordunun bazı kesimlerinin darbe girişimine katılmasına rağmen, Türkiye’nin profesyonel askerler ve kendini adamış subaylarından oluşan profesyonel bir ordusu olduğunu da biliyoruz. Çünkü onları NATO operasyonlarında görüyorum. Aynı zamanda Türkiye’nin NATO operasyonları ve misyonlarına katılımı söz konusu olduğunda neler yapabileceğini de biliyorum. Evet, bazı subaylar darbe girişiminde yer almış olabilir ama Türkiye’nin bunların yerlerine dolduracağından kesinlikle eminim.”

‘TÜRKİYE’NİN KENDİNİ KORUMA HAKKI VAR’

Stoltenberg Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilere dair şunları söyledi: “Benim için önemli olan ABD ve Türkiye’nin temas içinde olmaları ve Kuzey Suriye’deki durumla koordineli bir şekilde nasıl ilgilenebileceklerini görüşüyor olmaları. ABD ve Türkiye arasındaki bu diyaloğu memnuniyetle karşılıyorum. NATO’nun diğer bazı kurumlar gibi bir terör örgütleri listesi yok. Ama Türkiye’nin terörist saldırılardan en çok zarar gören NATO ülkesi olduğunun farkındayız. Türkiye’nin tabii ki kendini koruma hakkı var ama bunun orantılı şekilde yapılması gerekiyor.”