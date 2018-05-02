02 Mayıs 2018 Çarşamba17 Şaban 1439
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Muhalefet İttifakı'ndaki partiler belli oldu mu, ittifak hangi isimle seçime girecek?

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Muhalefet İttifakı'ndaki partiler belli oldu mu, ittifak hangi isimle seçime girecek?
Ak Parti-MHP arasında kurulan ''cumhur ittifakı''nın arkasından muhalefet partileri de ittifak kurmak üzere harekete geçti.
Muhalefet İttifakı'ndaki partiler belli oldu mu, ittifak hangi isimle seçime girecek? Muhalefet İttifakı'ndaki partiler belli oldu mu, ittifak hangi isimle seçime girecek? Muhalefet İttifakı'ndaki partiler belli oldu mu, ittifak hangi isimle seçime girecek?

Gündemin merkezine yerleşen, yoğun bir şekilde sorgulamaya alınan muhalefet ittifakında hangi partiler var? İmzaların atılarak resmi protokol işlemlerinin tamamlanacağı Muhalefet ittifakının yeni ismi nedir?

24 Haziran 2018 tarihinde düzenlenmesi kararı alınan Türkiye Genel Seçimleri öncesinde Ak Parti ve MHP arasında kurulan ''Cumhur İttifakı''nın akabinde muhalefet partileri de birleşerek ittifak kurmak adına harekete geçti. Öte yandan muhalefet ittifakında yer alacak partiler imzaları atarak resmi protokol işlemlerini tamamlamaya hazırlanıyor. Bu gelişmelerin sonrasında kamuoyu tarafından erken seçimler öncesinde oluşturulan muhalefet ittifakında hangi partilerin olacağını, gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili erken seçimlerinde cumhur ittifakının karşısında yer alan muhalefet ittifakının yeni isminin ne olduğu merak edilerek araştırma konusu haline geldi. İşte, muhalefet ittifakına dair merak edilen tüm ayrıntılara erişebilirsiniz.

MUHALEFET İTTİFAKINDA HANGİ PARTİLER VAR? MUHALEFET İTTİFAKININ YENİ İSMİ NEDİR?

Muhalefet kanadından gelen yeni hamle neticesinde 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili erken seçimlerinde muhalefet ittifakı oluşturulacak. Muhalefet ittifakında hangi partilerin olduğunu mercek altına alacak olursak; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) başta olmak üzere Saadet Partisi, İYİ Parti ve Demokrat Partisi arasında muhalefet ittifakı oluşturulması hususunda anlaşmaya varıldığının bilgisine ulaşıldı. Öte yandan dört parti muhalefet partisi bir araya gelerek yarın saat 15:00'da imzaları atacak ve böylece resmi protokol işlemleri tamamlanmış olacak.

Muhalefet ittifakı için imzaları atacak isimlere bakılacak olduğunda;Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'den Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi (SP)'den Temel Karamollaoğlu, İyi Parti'den Meral Akşener ve Demokrat Parti'den Gültekin Uysal yer almaktadır. Bununla birlikte dört parti tarafından muhalefet ittifakı yalnızca milletvekili seçimleri için oluşturuldu, cumhurbaşkanlığı seçimlerini kapsamamaktadır. Muhalefet ittifakının yeni isminin ne olacağı konusuna gelecek olursak; şu an için kesin ve net bir bilgi olmamakla birlikte, ''demokrasi ittifakı'' yahut ''millet ittifakı'' ihtimalleri üzerinde durulmaktadır. Son olarak muhalefet ittfakı kuracak siyasi partilerin resmi protokollerini 6 Mayıs 2018 tarihinde kadar Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'ye sunmaları gerekmektedir.

 

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