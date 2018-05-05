Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yazının yazılmasının ardından güvenlik kamera görüntüleri inceledi. Yapılan incelemede 2 kişinin spreyle yazıyı yazdıkları belirlendi.
HERHANGİ BİR TEHDİT AMACI YOK
Kamera görüntülerinden yazıyı yazanların Burak G. (23) ve 14 yaşındaki E.T olduğu tespit edildi. Ekipler 2 kişiyi gözaltına aldı. Burak G., Emniyet'teki sorgusunda 'Çukur' dizisinin repliklerini duvara yazdıklarını, herhangi bir tehdit amacı gütmediklerini öne sürdü.
AKŞENER'İN EVİ OLDUĞUNU BİLMİYORLARDI
Burak G., Meral Akşener'in yazı yazdıkları duvarın karşısında evi olup olmadığını da bilmediklerini iddia etti. Burak G. ve E.T.'nin "Nitelikli Tehdit" suçlamasıyla emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
Öte yandan, Kartal Adliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili bir polisin imza atanlarla tartışma yaşadığı iddiaları ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.
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Sloganı yazanlar gözaltına alındı
Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yazının yazılmasının ardından güvenlik kamera görüntüleri inceledi. Yapılan incelemede 2 kişinin spreyle yazıyı yazdıkları belirlendi.
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