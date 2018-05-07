07 Mayıs 2018 Pazartesi22 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:06Güneş 05:48Öğle 13:07İkindi 16:58Akşam 20:13Yatsı 21:48
    • 22°C Adana
    • 19°C Adıyaman
    • 16°C Afyon
    • 15°C Ağrı
    • 20°C Amasya
    • 18°C Ankara
    • 24°C Antalya
    • 21°C Artvin
    • 21°C Aydın
    • 18°C Balıkesir
  • BIST: 102.299 -0.29
  • Altın: 179,554 0.52
  • Dolar: 4,2506 0.70
  • Euro: 5,0713 0.40

TFF'nin Fatih Terim'e ödeyeceği tazminat belli oldu

»
TFF'nin Fatih Terim'e ödeyeceği tazminat belli oldu
TFF'nin Fatih Terim'e sözleşmesini haksız yere fesih ettiği gerekçesiyle yaklaşık 9 milyon tl faiziyle tazminat ödenmesine karar verdi.
TFF'nin Fatih Terim'e ödeyeceği tazminat belli oldu TFF'nin Fatih Terim'e ödeyeceği tazminat belli oldu TFF'nin Fatih Terim'e ödeyeceği tazminat belli oldu

Ayrıntılar gelecek..

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bir sürücüsüz metro hattı daha geliyorBir sürücüsüz metro hattı daha geliyorİstanbul'da Üsküdar-Ümraniye sürücüsüz metro hattının ardından Yenikapı-Halkalı metrosu da bu teknolojiye sahip olacak. Bir merkezden ve sürücüsüz olarak kontrol edilebilen tren setleri saatte 90 kilometre hız yapabilecek, kendi kendine park alanına gideb
TFF'nin Fatih Terim'e ödeyeceği tazminat belli olduTFF'nin Fatih Terim'e ödeyeceği tazminat belli olduTFF'nin Fatih Terim'e sözleşmesini haksız yere fesih ettiği gerekçesiyle yaklaşık 9 milyon tl faiziyle tazminat ödenmesine karar verdi.
Türkiye'de bir ilk! Tam 1 ton 100 kilo...Türkiye'de bir ilk! Tam 1 ton 100 kilo...Uyuşturucu çeteleriyle olan savaşını her geçen artırarak devam ettiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Türkiye’de ilk defa ele geçirilen bir uyuşturucu türüne ulaştı.
Dev operasyon! Polis müdürü, doktor, öğretmen...Dev operasyon! Polis müdürü, doktor, öğretmen...İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla çalışma yürüten İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında polis müdürü, doktor, devlet memurlarının da bulunduğu 52 kişinin ByLock kullandığını belirledi.
Bilal Erdoğan'dan çok çarpıcı Abdullah Gül yorumuBilal Erdoğan'dan çok çarpıcı Abdullah Gül yorumuCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili konuştu: "İnanın Abdullah Gül üzerinde anlaşsalardı bile çok trajikomikti. Çok acıklıydı durum..."
İngiliz Times mitingi izledi! Erdoğan eze eze kazanacakİngiliz Times mitingi izledi! Erdoğan eze eze kazanacakİngiliz The Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın miting izlenimlerini anlattı ve ezici bir üstünlükle seçim galibiyeti geleceğini duyurdu.
  • Bu nasıl avukat? Skandal tweetler07 Mayıs 2018 Pazartesi 08:09
  • Tosun'un karısına büyük şok!07 Mayıs 2018 Pazartesi 08:00
  • ABD’liler kendi üretimi sandı! ATAK ile övündü07 Mayıs 2018 Pazartesi 07:30
  • Vucic'ten Erdoğan'a teşekkür ve Türklere çağrı!06 Mayıs 2018 Pazar 22:15
  • Türkiye'den darbe üstüne darbe! Kandil titriyor06 Mayıs 2018 Pazar 22:13
  • Rusya'dan '24 Haziran' açıklaması: Hazırız06 Mayıs 2018 Pazar 17:00
  • Ve Erdoğan manifestoyu açıkladı: Ahdim olsun ki...06 Mayıs 2018 Pazar 16:49
  • Şimşek açıkladı! Sigortada yeni dönem başlıyor06 Mayıs 2018 Pazar 16:30
  • ABD'den tehlikeli hamle! Yeniden kuruyor06 Mayıs 2018 Pazar 15:30
  • Tecavüzcüyü öldüren çocuk için Yargıtay'dan karar06 Mayıs 2018 Pazar 15:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri