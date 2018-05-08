08 Mayıs 2018 Salı23 Şaban 1439
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308 milyon oy pusulası basılıyor!

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 24 Haziran 2018’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için ihale açtı.
308 milyon oy pusulası basılıyor!
308 milyon oy pusulası basılıyor! 308 milyon oy pusulası basılıyor! 308 milyon oy pusulası basılıyor!

İhaleye son teklif verme süresi 10 Mayıs olarak belirlendi. Devlet Malzeme Ofisi’nin (DMO) YSK için açtığı ihale çerçevesinde toplam 308 milyon 318 bin 160 adet pusula bastırılacak. Cumhurbaşkanlığı seçimi için bastırılacak pusulada üstte fotoğraf, altta isim olacak.

İKİNCİ TURDA REFERANDUM OLURSA

DMO’nun yayımladığı ihale ilanına göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci oylaması için 77 milyon 79 bin 540 adet pusula bastırılacak. Seçimin ikinci oylamaya kalması halinde de yine aynı sayıda pusula temin edilecek. Seçimin ikinci oylamaya kalması ve ikinci oylamanın referandum şeklinde yapılması halinde diğer pusulalardan farklı olarak 2 renkli pusula olacak. Milletvekili seçimleri için de yine aynı sayıda pusula olmak üzere toplamda 308 milyon 318 bin 160 adet pusula bastırılacak. İlanda, cumhurbaşkanının birinci oylamada seçilmesi halinde ikinci oylamada kullanılacak birleşik oy pusulası baskı işinin yaptırılmayacağı belirtildi. İhale açık teklif usulüne göre yapılacak. İhaleye basım yeri Ankara ili sınırları dahilinde bulunan istekliler katılabilecek.

ADAYLAR ARASI BOŞLUK 0.75 SANTİM

Hürriyet’ten Neşe Karanfil’in haberine göre; DMO’nun ihalesinde Cumhurbaşkanlığı pusulasının nasıl basılacağının teknik çizimine de yer verildi. Pusulanın üst kısmında adayların fotoğrafları, alt kısmında isimleri yer alacak. Bir aday için ayrılan iki çizgi arası 5.5 santim, adaylar arası boşluk da 0.75 santim olacak. Pusulanın en üstünde ‘CUMHURBAŞKANI ADAYLARI’ yazısı yer alacak.Cumhurbaşkanı seçimine katılacak adayların oy pusulasındaki sıralaması Yüksek Seçim Kurulu’nca çekilecek kurayla belirlenecek. Fotoğrafların arka fonu beyaz olacak. Arka fonda bayrak, resim, dini sembol yer almayacak.

İTTİFAK İBARESİ

DMO’nun ihale şartnamesinde milletvekili seçimlerine yönelik pusula basımı kısmında ittifak yapan partilerin pusulada nasıl yer alacağı anlatıldı. İttifak yapan siyasi partiler kuraya ittifak olarak dahil edilecek ve oy pusulasında yan yana yer alacak. Bu partilerin ittifak içerisindeki sıraları da kurayla belirlenecek. Partilerin sütunlarının üzerinde dikdörtgen şeklinde ittifak unvanının yer alacağı ortak bir bölüm bulunacak. İttifakın unvanı yoksa, ittifak unvanı bölümüne yalnız ‘İTTİFAK’ ibaresi yazılacak.

JENERATÖR HAZIR TUTULACAK

İhale duyurusunda ihaleye katılacak olanlardan jeneratör için taahhütname de alınacak. Taahhütnameyle, makine ve teçhizatın elektrik güçlerini karşılayabilecek kapasitedeki jeneratörlerin basım işine başlanılmadan önce işyerinde çalışır vaziyette tutulacağına ilişkin beyan istenecek.

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