08 Mayıs 2018 Salı23 Şaban 1439
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Unilever'den sokakları istila çağrısı

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Dünya devi bir marka, Gezi kafalı reklamcılarıyla algı yönetimi yapıyor.
Unilever'den sokakları istila çağrısı
Unilever'den sokakları istila çağrısı Unilever'den sokakları istila çağrısı Unilever'den sokakları istila çağrısı

Türkiye'de marketlerde satılan neredeyse her ürünü üreten Unilever, 24 Haziran seçimlerinden bir gün önce, 23 Haziran'da, sokakları istila etkinliği düzenleyecek.

Hollanda menşeli Unilever firması, geleneksel olarak düzenlediği sokakları istila hareketini bu yıl 23 Haziran'da, yani seçimden bir gün önce gerçekleştirecek. Geleneksel etkinliğin afişlerinde adeta yeni Gezi ezgileri yatıyor.

İSTİLA ÇAĞRISI

Unilever Food Solutions, ‘Sokakları İstila’ etkinliğinde, tüm çalışanları ile sahaya inerek sürdürülebilir yaşam felsefesi adı altında yaptığı "masumane" etkinliğin altında kirli mesajlar yatıyor.

Büyük etkinliklerin dahi seçim nedeniyle ertelendiği haftada seçimden bir gün önce "sokakları istila"sloganıyla bir algı operasyonu oluşturmaya çalışıyor, yeni bir ayaklanmaya çağırıyor.

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