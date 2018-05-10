10 Mayıs 2018 Perşembe25 Şaban 1439
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Erdoğan'dan BBP'ye ziyaret

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Erdoğan'dan BBP'ye ziyaret
Cumhur İttifakı dahilinde olan BBP, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlıyor.
Erdoğan'dan BBP'ye ziyaret Erdoğan'dan BBP'ye ziyaret Erdoğan'dan BBP'ye ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nda yer alan Büyük Birlik Partisi'ni (BBP) ziyaret etti. Erdoğan, BBPyi ziyaret ettiErdoğan, BBPyi ziyaret ettiErdoğan, BBPyi ziyaret ettiErdoğan, BBPyi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı parti binası önünde BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve parti yetkilileri karşıladı. Erdoğan, AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ile birlikte geldiği BBP Genel Merkezi'nde parti yöneticileri tarafından alkışlarla karşılandı. Erdoğan ile Destici, daha sonra görüşmek için parti binasına girdi.

AK Parti ile MHP'nin Cumhur İttifakı'na desteğini açıklayan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Nisan'da AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BBP'nin duruşu, tavrı ve ittifakın içinde nasıl yer alacağı noktasında da BBP'nin görüşlerine, düşüncelerine çok büyük bir önem ve değer verdiğini kaydeden Destici, "En kıymetli olanı bizim için budur. Bundan sonrası bizim vereceğimiz bir karar" demişti.

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Erdoğan'dan BBP'ye ziyaretErdoğan'dan BBP'ye ziyaretCumhur İttifakı dahilinde olan BBP, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlıyor.
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