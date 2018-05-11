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Yeni dönemde kaç bakan, kaç başkan yardımcısı olacak?

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Yeni dönemde kaç bakan, kaç başkan yardımcısı olacak?
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin uygulama düzenlemeleri içinde en çok, bakanlıkların yeniden yapılandırılması merak ediliyor. Bakan sayısı 15, cumhurbaşkanı yardımcısı sayısı ise 5 olarak planlanıyor.
Yeni dönemde kaç bakan, kaç başkan yardımcısı olacak? Yeni dönemde kaç bakan, kaç başkan yardımcısı olacak? Yeni dönemde kaç bakan, kaç başkan yardımcısı olacak?

‘Devletin yeniden yapılanması’ konusunda bir haftadır yoğun bir çalışma yürütülüyor. İktidar partisinin kurduğu komisyonların büyük bölümü bir araya gelerek ortak çalışmaya başladı. Yeni planlanan ‘kamu şemsiyesi’nin nasıl olması gerektiği, emekli müsteşarlara soruldu. Ortaya çıkan metinler, tek elden taslağa dönüştürülüyor.

Bu çalışmalara ise Efkan Ala ile Cevdet Yılmaz öncülük ediyor. Bir kısmı hükümete verilecek yetkiyle Kanun Hükmünde Kararname, bir kısmı ise Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle hayata geçirilecek yeni yapıda öncelik, bakanlıkların birleştirilmesine verildi.

DUAYENLERDEN RAPOR

Buna göre, seçimlerin hemen ardından kabine kurulması gerektiği için bakanlıkların sayısı ve görevleri konusunda acele ediliyor. Bu konuda daha önce kamuda üst düzey yönetici ve müsteşar olarak görev yapmış ve emekliye ayrılmış geniş bir eski bürokrat kitlesiyle toplantı yapıldı. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, tüm bakanlıkları iyi bilen bu ekibe, hangi kurumların hangi bakanlıkta olmasının sistemi daha iyi işleteceği soruldu. Bu çalışmadan sonra hazırlanan rapor, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın da katıldığı toplantılarda değerlendirildi.

ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Bakanlıkların sayısı ve görevleriyle ilgili çalışma yapan kurmay ekip, üç önemli konuyu ele alıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bölünerek sadece Şehircilik Bakanlığı veya Yerel Yönetimler Bakanlığı kurulması tartışılıyor. Bu bakanlığın, İçişleri Bakanlığı’nda olan özellikle imar denetimlerine ilişkin birimleri de bünyesine alması planlanıyor. Çevrenin ise Orman Bakanlığı ile ilişkilendirilmesi düşünülüyor. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ikiye bölünerek Kültür Bakanlığı’nın Milli Eğitim Bakanlığı ile birleştirilmesi, Turizm Bakanlığı’nın tamamen bağımsız yapılanarak, ekonomi bakanlıkları içinde değerlendirilmesi ele alınıyor. Ekonomi bakanlıklarının parçalı yapısının sorun yarattığı, ekonomiden sorumlu bakan sayısının azaltılmasının doğru olacağı değerlendiriliyor. 

GENÇLİK İÇİN FORMÜL ARAYIŞI

Tartışılan başka bir konuyu ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın çalışmaları arasına gençliğin de alınması. Sporun bağımsız bakanlık yapılması, sosyal politikaların da Çalışma Bakanlığı’na aktarılması ele alınıyor. Ancak bu konularda kararın son toplantıda alınacağı belirtiliyor.

TÜMÜ İCRACI BAKANLIK

Bakanlık sayılarının 15 olarak planlandığı, birleşmelere bağlı olarak bu sayının 2 artabileceği ifade ediliyor. Bu bakanlıkların tamamının icracı bakanlık olarak tanımlanacağı, cumhurbaşkanı yardımcılarının da dahil edilmesiyle toplam bakan sayısının 20 civarında olacağı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı yardımcılarının işlevinin de daha çok başbakan yardımcılığında olduğu gibi yapılandırılacağı kaydediliyor.

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