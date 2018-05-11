Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBBKonferans Salonu'nda düzenlenen TOBB Hizmet Şeref Belgesi Takdim Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Hanımefendi ve beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün burada girişimcilik ruhumuz ile birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. 74. Genel Kurulu'nun iş dünyamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Bizi ne kur spekülatörleri ne faiz lobisi ne derecelendirme kuruluşu maskesi altında gizlenen Türkiye düşmanları ilgilendirmez.Bugüne kadar ekonomide attığımız adımları sizlerle istişare ettik. Her toplantınıza katılıp, ortak aklın gerektirdiği şeyleri yaptık.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları;

Dünya 2008'den beri krizde. Tam çıkacaktı ABD'nin İran kararı yeni bir belirsizliğe neden oldu.

Kriz senaryolarının ardından algı yöntemlerinin ardı arkası kesilmedi.

Türkiye'nin son 50 yıldır kanayan yarası olan ve 13 milyon yapıyı ilgilendiren sorunu çözecek İmar Barışı'nı parlamentodan geçirdik. Konut sektöründeki sorunlar üzerine biz tapu harcı ve KDV indirimi yaptık. Bunun üzerine bankalarda konut kredilerinde indirime gittiler. Faiz oranlarını yüzde 0,98'lere çektiler.

Emeklilerimize de her bayramda biner lira ikramiye vermeye karar verdik, bunun da yasasını çıkardık.

Döviz açığımızı azaltacak projelere öncelik vereceğiz. Aldığımız tedbirlerle büyüme ve üretmeye devam edeceğiz.

24 Haziran'da seçime gidiyoruz. Nereden çıktığı demeyin. Sizlerin isteğine karşılık verdik. Bu seçimin kararı 16 Nisan 2017'de verildi.

Kararı vatandaş verir. Sanal alemde tamam mı devam mı olmaz.

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